تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 05-11-2025

شهد سعر عملة Hedera Hashgraph (HBARUSD) مكاسب محدودة على مستوياته اللحظية الأخيرة، في محاولة منه لتعويض بعضاً من خسائره السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي السعر على المدى القريب، خاصة مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مفرط مقارنة بإيقاع السعر.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى تراجع سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.19572، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 0.15524.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط