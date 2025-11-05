تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 05-11-2025

تراجع قليلاً سعر عملة ألجوراند - ALGORAND (ALGOUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح السعر بتحركاته السابقة في تصريف تشبعه البيعي الذي كان واضحاً بمؤشرات القوة النسبية، لتدخل تلك المؤشرات في مناطق تشبع شرائي مبالغ فيها كثيراً مقارنة بحركة السعر، ما يوحي بتشكل دايفرجنس سلبي بها، قد يضاعف من الضغط السلبي المحيط بالسعر، خاصة ويأتي هذا في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.1694، ليستهدف مستوى الدعم 0.1320.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط