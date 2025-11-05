عودة الطلب على أسهم القطاع التكنولوجي يدفع ناسداك نحو الارتفاع

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية فضلاً عن انتعاش القطاع التكنولوجي.



وأظهرت بيانات "إيه دي بي" اليوم إضافة القطاع الخاص الأمريكي 42 ألف وظيفة في أكتوبر تشرين الأول، وهو ما يعد أعلى من التوقعات البالغة 22 ألف وظيفة، مقارنة بفقدان 29 ألف وظيفة في سبتمبر أيلول.



ويرى عمالقة وول ستريت أن أسواق الأسهم العالمية بصدد مواجهة تصحيح حاد محتمل محذرين من المبالغة في تقييم شركات الذكاء الاصطناعي.



وقال ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لـ جولدمان ساكس، خلال مشاركته في قمة قادة التمويل العالميين للاستثمار في هونج كونج: “من المرجّح أن نشهد انخفاضًا بنسبة تتراوح بين 10% و20% في أسواق الأسهم خلال فترة تتراوح بين 12 و24 شهرًا.” وأضاف: “الأسواق تتحرك ثم تتراجع حتى يتسنى للمستثمرين إعادة التقييم.”



وأوضح سولومون أن مثل هذه التراجعات الدورية تُعد سمة طبيعية في الأسواق الصاعدة على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن نصيحة البنك الدائمة لعملائه لا تزال هي الاستمرار في الاستثمار ومراجعة توزيع المحافظ الاستثمارية بدلًا من محاولة توقيت السوق.



وقال سولومون: “تراجع الأسواق بنسبة تتراوح بين 10% و15% يحدث كثيرًا، حتى في فترات النمو الإيجابي. هذا لا يغيّر القناعات الأساسية أو الهيكلية بشأن كيفية تخصيص رأس المال.”



أما تيد بيك، الرئيس التنفيذي لـ مورغان ستانلي، فقال خلال الجلسة نفسها إن على المستثمرين الترحيب بفترات التصحيح لأنها تُعد تطورًا صحيًا وليست مؤشرًا على أزمة مالية.



وأضاف: “يجب أن نرحب بإمكانية حدوث تراجعات في السوق بنسبة 10 إلى 15%، طالما أنها ليست ناتجة عن صدمة اقتصادية كبرى.”



تأتي تصريحات سولومون وبيك في أعقاب تحذيرات أطلقها صندوق النقد الدولي (IMF) بشأن احتمال حدوث تصحيح حاد، بينما أبدى كل من رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي مخاوف مماثلة بشأن ارتفاع تقييمات الأسهم إلى مستويات مبالغ فيها.



وعلى صعيد التداولات، صعد مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 16:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% (ما يعادل 175 نقطة) إلى 47260 نقطة، وارتفع مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.7% (ما يعادل 44 نقطة) إلى 6816 نقطة، في حين صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.9% (ما يعادل 218 نقطة) إلى 23564 نقطة.