الين يتراجع بعد صدور بيانات إنفاق قاتمة في اليابان

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس، وعمقت خسائرها وسط مبيعات مكثفة على أسهم القطاع التكنولوجي مع عودة القلق بشأن المبالغة في تقييم شركات الذكاء الاصطناعي فضلاً عن إثارة مخاوف بشأن سوق العمل في الولايات المتحدة.



وكشفت بيانات أمريكية صادرة اليوم عن شركة "تشالنجر وجراي وكريسماس" ارتفاع معدلات تسريح العمالة في البلاد بنسبة 183% على أساس شهري في أكتوبر تشرين الأول، وهو ما أثار مخاوف بشأن سوق العمل، ومن ثم تزيد احتمالية خفض الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول إلى 70% من 62% أمس، وفقاً لأداة "سي إم إي فيدووتش".



من جانبه، عبّر أوستن غولسبي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، يوم الخميس عن حذره بشأن المضي قدمًا في خفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن الإغلاق الحكومي الحالي أدى إلى توقف صدور بيانات التضخم الأساسية، ما يجعل من الصعب تقييم اتجاه الأسعار بدقة.



كما قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، إنها تشعر بالقلق من أن السياسة النقدية الحالية قد لا تكون في الوضع المناسب للتعامل مع التضخم القائم.



هذا، ولا تزال المخاوف سائدة في أوساط وول ستريت خاصة بعد تحذيرات أطلقها كبار مسؤولي البنوك الكبرى في الولايات المتحدة بشأن المبالغة في تقييم شركات الذكاء الاصطناعي.



ويتابع المستثمرون تصريحات مسؤولي الفيدرالي التي ستنطلق اليوم من أجل معرفة أي ملامح عن سياسة البنك المركزي المقبلة لا سيما في ظل غياب بيانات سوق العمل الرسمية بسبب الإغلاق الحكومي.



وكان المستثمرون يترقبون جلسة المحكمة العليا التي ناقشت مدى قانونية تعريفات ترامب الجمركية، حيث تناولت القضية ما إذا كان للرئيس السلطة لفرض مثل هذه الرسوم بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA).



وتركزت أسئلة القضاة المحافظين والليبراليين على الأساس القانوني للرسوم الواسعة النطاق، ووجّهوا استفسارات إلى المحامي العام جون سور بشأن مبررات إدارة ترامب في فرض تلك الرسوم.



كما أظهرت أسواق التنبؤات أن المتداولين خفضوا رهاناتهم على أن المحكمة ستؤيد تعريفات ترامب بعد أن بدت متشككة حيالها.



وعند إغلاق الجلسة، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.8% (ما يعادل 398 نقطة) إلى 46912 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 47359 نقطة وأقل مستوى عند 46787 نقطة.



وتراجع إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.1% (ما يعادل 76 نقطة) إلى 6720 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 6796 نقطة وأقل مستوى عند 6707 نقاط.



وهبط مؤشر ناسداك بنسبة 1.9% (ما يعادل 445 نقطة) إلى 23054 نقطة، في حين بلغ أعلى مستوى عند 23469 نقطة وأقل مستوى عند 23011 نقطة.