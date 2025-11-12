ارتفاع سهم AMD بنسبة 10% بعد توقعات نمو قوية وتصريحات من الرئيسة التنفيذية

قفزت أسهم شركة أدفانسد مايكرو ديفايسز (AMD) بنسبة 10% يوم الأربعاء بعد تصريحات متفائلة من الرئيسة التنفيذية ليزا سو، التي دافعت عن الارتفاع الكبير في إنفاق شركات التكنولوجيا الكبرى على الذكاء الاصطناعي، معتبرةً أن هذا الإنفاق ليس مقامرة، بل استثمارًا استراتيجيًا في المستقبل.



وفي مقابلة مع برنامج “Squawk Box” على قناة CNBC، قالت سو: “لا أعتقد أنه رهان محفوف بالمخاطر الكبير... بل أراه الرهان الصحيح.”



وأضافت أن العديد من عملاء AMD من الشركات الكبرى التي تدير مراكز بيانات ضخمة (hyperscalers) زادوا إنفاقهم خلال الأشهر الاثني عشر الماضية مع وصول التكنولوجيا إلى “نقطة انعطاف” تتيح للشركات رؤية العائد الحقيقي من تلك الاستثمارات.



وجاءت تصريحات سو في وقتٍ كشفت فيه كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية في تقارير أرباحها الأخيرة عن إنفاق جماعي يتجاوز 380 مليار دولار على مشروعات الذكاء الاصطناعي، في سباق محموم لبناء بنية تحتية قادرة على تلبية الطلب المتزايد بسرعة هائلة.



ورغم المخاوف من تضخم هذا الإنفاق، تجاهل المستثمرون إلى حد كبير تلك التحذيرات فيما يتعلق بعمالقة التكنولوجيا الكبار، في حين عاقبوا الشركات الأصغر التي قدمت توقعات مشابهة دون أن تكون جزءًا من “نادي التريليون دولار”.



وخلال مؤتمر للمحللين يوم الثلاثاء، أوضحت سو أن شركتها تتوقع نمو الإيرادات بنسبة 35% سنويًا على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة بفضل الطلب “الذي لا يشبع” على شرائح الذكاء الاصطناعي، مضيفةً أن AMD تسعى لبلوغ حصة سوقية مزدوجة الرقم في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي لمراكز البيانات خلال الفترة نفسها.



لكن المخاوف من فقاعة محتملة في قطاع الذكاء الاصطناعي لا تزال تثير القلق في الأسواق، إذ يخشى المستثمرون من أن تكون تقييمات الشركات قد بلغت مستويات مبالغًا فيها.



وزاد من حدة هذه المخاوف تحركات بعض كبار المستثمرين في الأيام الماضية. فقد كشف المستثمر الشهير مايكل بيري، المعروف من فيلم “The Big Short”، الأسبوع الماضي عن رهانات ضد أسهم شركتي بالانتير (Palantir) وإنفيديا (Nvidia). كما اتهم هذا الأسبوع الشركات العملاقة التي تدير مراكز بيانات (“hyperscalers”) بأنها تُقلل عمدًا من تقدير نفقات الإهلاك عبر تمديد دورة حياة الشرائح، واصفًا ذلك بأنه “إحدى أكثر ممارسات الاحتيال شيوعًا في العصر الحديث.”



وفي تطور آخر، أعلنت سوفت بنك (SoftBank) يوم الثلاثاء أنها باعت كامل حصتها البالغة نحو 6 مليارات دولار في شركة إنفيديا خلال أكتوبر الماضي لدعم رهاناتها الاستثمارية الجديدة في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التزامات مالية ضخمة تجاه شركة أوبن إيه آي.



ونقلت قناة CNBC عن مصدر مطلع أن عملية البيع لم تكن مرتبطة بمخاوف تتعلق بتقييمات شركات الذكاء الاصطناعي.



وفي حديثها عن ماسايوشي سون، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك، قالت سو إنها تكن له “الكثير من الاحترام”، مضيفةً: “نحن في مرحلة من تطور منظومة الذكاء الاصطناعي حيث يقوم الناس بالمراهنة واتخاذ قراراتهم بشأن المجالات التي يريدون الاستثمار فيها، وبأي جزء من هذه المنظومة يريدون وضع رهاناتهم.”



بهذا التصريح، أكدت سو أن AMD ترى في الإنفاق المكثف على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي خطوة ضرورية لتسريع الابتكار ودعم النمو طويل الأمد، وليس مجرد مضاربة مؤقتة في قطاع يشهد تقلبات حادة.