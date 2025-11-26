شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون تتعهد باستثمار يصل إلى 50 مليار دولار لتوسيع قدرات الذكاء الاصطناعي في أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت عملة بيتكوين شبه مستقرة يوم الأربعاء، محافظة على أدائها الهادئ بعد تراجعها الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر، بينما واصل المستثمرون بحذر تقييم تزايد احتمالات خفض الفائدة الأميركية، وترقبهم لاحتمال تعيين رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتراجعت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 0.5% لتتداول عند 87,536.7 دولار بحلول الساعة 01:39 بالتوقيت الشرقي (06:39 بتوقيت غرينتش).

وبعد هبوطها دون مستويات الدعم الأخيرة إلى ما يقرب من 80 ألف دولار، استعادت العملة بعض مكاسبها لتتحرك حول 88 ألف دولار، لكنها تبقى محصورة ضمن نطاق ضيق مع استمرار الحذر في التداول وضعف شهية المخاطرة.

ارتفاع رهانات خفض الفائدة… وترقب لترشيح رئيس جديد للفيدرالي

تزايد تفاؤل المستثمرين بشأن خفض الفائدة في ديسمبر، إذ أعادت البيانات الاقتصادية الأميركية الأضعف من المتوقع إحياء الآمال بأن يقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفض تكاليف الاقتراض قريباً.

وفي الوقت نفسه، أثارت التكهنات بأن كيفن هاسيت — مستشار مقرب من دونالد ترامب — قد يخلف رئيس الفيدرالي الحالي زخماً جديداً في الأسواق. وأشارت تقارير إلى أن هاسيت يُنظر إليه على أنه قد يدعم خفضاً أكثر جرأة للفائدة إذا تم تعيينه.

ويرى كثيرون أن هذا الاحتمال يمهّد لسياسة نقدية أكثر تيسيراً، وهو ما يصب عادة في صالح الأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة.

ومع ذلك، لا يزال مستثمرو العملات الرقمية حذرين بعد الانزلاق الأخير. فقد هزّ التراجع الحاد والتقلبات ثقة السوق، ويميل كثيرون إلى تجنب الرهانات الكبيرة إلى حين اتضاح المؤشرات الاقتصادية والسياسات النقدية.

هيئة CFTC تطلب ترشيحات لـ "مجلس الابتكار التنفيذي" الجديد

تدعو لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية (CFTC) لتقديم ترشيحات لـ "مجلس الابتكار التنفيذي" الجديد المقترح، في خطوة من القائمـة بالأعمال كارولين دي. فام لتوسيع الرقابة الأميركية على العملات المشفرة وأسواق الأصول الرقمية.

وتم الإعلان عن المجلس يوم الثلاثاء بهدف تقديم إرشادات يقودها القطاع حول تنظيم الأصول الرقمية، والضمانات المرمّزة، والعملات المستقرة، وغيرها من قضايا هيكلة الأسواق الناشئة.

ويجب تقديم الترشيحات بحلول 8 ديسمبر، على أن تتضمن اسم المرشح، منصبه، الجهة التي يمثلها، ومجالات التركيز المقترحة.

وفام وصفت الخطوة بأنها "حيوية للانطلاق بسرعة" مع توسع الهيئة في الإشراف على الأصول الرقمية.

أسعار العملات المشفرة اليوم: تباطؤ في أداء العملات البديلة

شهدت معظم العملات البديلة حالة من الهدوء يوم الأربعاء، وتداولت ضمن نطاقات ضيقة.

وارتفعت ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، إيثريوم، بنسبة 0.4% إلى 2,934.92 دولار.

فيما هبطت العملة الثالثة عالمياً، XRP، بنسبة 2.2% إلى 2.19 دولار.