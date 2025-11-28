سلطان بن أحمد القاسمي: تطوير منظومة الخدمات الحكومية

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

التقى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس الخميس، اللواء عارف محمد الشامسي، المدير التنفيذي للهوية وشؤون الأجانب في الشارقة، لبحث تعزيز التعاون بين مجلس الشارقة للإعلام والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالشارقة، وذلك خلال زيارة سموه لمبنى الهيئة في ضاحية الرحمانية.

وأشاد سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام بجهود الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ودورها المحوري في تطوير منظومة الخدمات الحكومية، وتعزيز كفاءة الإجراءات المرتبطة بالهوية والجنسية والإقامة، مؤكداً سموه أن ما تقدمه الهيئة من مبادرات مبتكرة تواكب توجهات الدولة في التحول الرقمي، إلى جانب تقديم خدمات عالية الجودة تُسهل على المتعاملين وتواكب متطلبات المجتمع واحتياجاته.

وأشار سموه إلى أن التعاون بين المؤسسات الحكومية يعكس رؤية القيادة في بناء منظومة عمل متكاملة، تُسهم في الارتقاء بالخدمات، وتطوير بيئة عمل حكومية أكثر فعالية، مثمناً سموه الجهود المبذولة من فرق العمل في الميدان، ومشيداً بروح المسؤولية العالية والالتزام بتقديم أفضل التجارب للمتعاملين وفق أرقى المعايير العالمية.

وتعرف سموه على آليات العمل في تقديم الخدمات، وما يضمه المركز من منصات ذكية وإجراءات ميسرة تُمكّن المتعاملين من إنجاز معاملاتهم بسرعة ودقة.

وتجول سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام في بهو المبنى، وتعرف على خطط تطوير الخدمات الرقمية والتقنيات الحديثة التي تم اعتمادها من الهيئة لضمان تحسين تجربة المتعاملين والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، مطلعاً سموه على بيئة العمل المتكاملة التي يوفرها المركز لموظفيه؛ بهدف تعزيز الكفاءة وجودة الأداء ورفع نسبة رضا الموظفين.

وعلى هامش اللقاء، تفضل سمو نائب حاكم الشارقة بقص شريط «مكتبة القاسمية» التابعة لمركز الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالشارقة، إيذاناً بالافتتاح الرسمي للمكتبة الإلكترونية التي تخدم موظفي المركز وزواره، وتستوعب ما يقارب الـ 50 شخصاً، وتحمل هوية بصرية بعنوان «اقرأ».

واستمع سموه إلى شرح حول آلية عمل المكتبة الإلكترونية التي تم ربطها بمكتبات الشارقة لتوفر كتب إلكترونية في مختلف المجالات، مشاهداً سموه طريقة دخول الزوار للمكتبة عبر بطاقات ذكية، يتم مسحها من أي جهاز إلكتروني لتوفر له جميع المعلومات التي يحتاجها من الكتب الموجودة والمرافق الخدمية ونظام الاستعارة، إلى جانب توفير إحصائيات دقيقة حول عدد الزوار والأوقات التي قضوها في المكتبة؛ بهدف دراستها وتعزيز الخدمات المقدمة لمرتادي المكتبة.

مؤلفات

عرج سمو نائب حاكم الشارقة على ركن مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، والتي توفرها المكتبة بمختلف اللغات، بالتعاون مع منشورات القاسمي، مطلعاً سموه على الركن التعريفي البصري الذي يسلط الضوء على العلوم الأساسية مثل علم الطيران والقانون والرياضيات والعلوم والشريعة الإسلامية، ويدمج بين العلم في السابق والحديث، مشاهداً سموه ما يحمله الركن من رموز ومجسمات تضفي تجربة بصرية معرفية للزائر، متجولاً سموه في أروقة المكتبة التي تضم مقهى وغرف قراءة وغرف الألعاب الذهنية، إلى جانب استخدامها لجلسات العصف الذهني، ودعم الموظفين الدارسين لتعزيز معرفتهم العلمية.

واطلع سموه على عرض مرئي تناول نبذة عن مركز الهيئة بالشارقة ومميزاته، والخدمات التي يقدمها لمتعامليه وأبرز المرافق التي تدعم ملف الهيئة في نظام تقييم مراكز الخدمة.

وزار سمو نائب حاكم الشارقة المسرح الذي يستوعب 385 شخصاً، وشهد ما يضمه من تقنيات حديثة وأجهزة متطورة، تخدم فعاليات الهيئة أو الجهات الأخرى، واستمع إلى شرح حول آلية تشغيل المعدات وتجهيزات الإضاءة والصوت، وما يوفره المسرح من بيئة مجهزة لاستضافة الندوات والمحاضرات والفعاليات الثقافية والإعلامية المختلفة.