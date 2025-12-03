سعر البلاتين يكرر الإغلاقات الإيجابية– توقعات اليوم 3-12-2025

استمر سعر النحاس بتشكيله لتداولات بطيئة نظرا لتذبذبه المتكرر دون الحاجز المتمثل بمستوى 5.2000$, بينما توفّر العوامل الإيجابية تحديدا باتحاد تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي سيزيد من فرص تحقيقه لاختراق الحاجز والبدء باستهداف المحطات الإيجابية المتمثلة بمستوى 5.3200$ و5.5000$ على التوالي.

نود التنويه إلى أن هبوط السعر خلال التداولات الحالية دون 4.9700$ وتقديمه لإغلاق سلبي قد يجبره ذلك على تشكيل تداولات تصحيحية مؤقتة ليحاول بذلك اختبار الدعم المستقر عند 4.7500$ قبل أي محاولة لتسجيل الأهداف المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.1200$ و 5.3200$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع