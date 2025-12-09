الاقتصاد

سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يعاود الارتفاع – توقعات اليوم – 09-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-09 02:50AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استقر سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح في اختراق سقف تلك القناة السعرية التصحيحية التي كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، بالإضافة لنجاحه في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص بذلك من ضغوطه السلبية وليعزز من فرص تمديد مكاسبه في الفترة القادمة، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما كبح من مكاسب الزوج الأخيرة، نظراً لحاجته إلى تصريف هذا التشبع الشرائي الواضح .

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

