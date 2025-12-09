سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يعاود الارتفاع – توقعات اليوم – 09-12-2025

استقر سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح في اختراق سقف تلك القناة السعرية التصحيحية التي كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، بالإضافة لنجاحه في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص بذلك من ضغوطه السلبية وليعزز من فرص تمديد مكاسبه في الفترة القادمة، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما كبح من مكاسب الزوج الأخيرة، نظراً لحاجته إلى تصريف هذا التشبع الشرائي الواضح .