سعر النفط الخام يشهد جني ارباح مستحق – توقعات اليوم – 06-01-2026

اكتسى سعر سهم البنك الأهلي السعودي (1180) باللون الأخضر في آخر جلساته، لينجح بمسح جميع خسائر الجلسة السابقة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير داعم لهذا المسار، ليحاول السهم من جديد التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليعلن بعدها تعافيه بشكل كامل، وفي الخلفية مما سبق نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أوسع لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 37.50 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 39.60 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد