سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 06-01-2026

شهد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) مكاسب حادة ومفاجأة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح بهذا الصعود في اختراق مستوى المقاومة المحوري 1.3525، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يعيق من تقدم الزوج بنفس الزخم القوي السابق.