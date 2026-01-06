تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 06-01-2026

أنهى سعر الغاز الهبوط السلبي الأخير بمواجهته لمحور المتوسط المتحرك 55 والمتمركز قرب 3.420$ ليشكل بدوره عائق جديد أمام الهجوم السلبي وليجبره على تقديم تداولات جانبية ضعيفة كما هو واضح بالرسم المرفق.

بشكل عام, لا يزال السيناريو الهابط قائم باستمرار تشكيل مستوى 3.960$ لامتداد المقاومة الحالية, كذلك تمركز مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع البيع سيزيد بدوره الضغوط السلبية على التداولات الحالية لنتوقع استئناف السعر للمحاولات السلبية واستهدافه للمحطات المتمركزة عند 3.165$ و2.950$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.165$ و 3.650$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض