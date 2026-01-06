تحديث توقع سعر الذهب اليوم 06-01-2026

أكد سعر الزوج استسلامه مجددا لسيطرة الميل التصحيحي الهابط نظرا لفشل تجاوزه للحاجز المستقر قرب 2.0420 ليبدأ بالتفاعل مع سلبية مؤشر ستوكاستيك بتسلله حاليا نحو 2.0210 كما هو واضح بالرسم المرفق.

استمرار تعرض السعر للضغوط السلبية قد يجبره على تكبد المزيد من الخسائر بتسلله قريبا نحو 2.0170 ومن ثم ليواجه الدعم الإضافي المستقر قرب 2.0060, أما جاحه باختراق الحاجز والثبات أعلاه سيعيده ذلك للمسار الصاعد وليدعونا لترجيح استهدافه لمحطات إيجابية جديدة بدأ من 2.0520 و2.0635 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.0060 و 2.0320

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز