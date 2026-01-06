تحديث توقع سعر الفضة اليوم 06-01-2026

أكد سعر المؤشر استسلامه للسيناريو السلبي المقترح سابقا بتقديمه لإغلاق سلبي جديد دون المقاومة الممتدة نحو 98.55 لنلاحظ تشكيله لعدة موجات سلبية ليستقر من خلالها قرب مستوى 66.8% فيبوناتشي المتمركز عند 97.85.

حاليا وباتحاد تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي سيزيد ذلك فرص كسر السعر لمستوى 97.85 وليفتح أمامه باب لاستهداف المحطات السلبية الرئيسية المتمثلة حاليا بمستوى 97.62 و97.25 على التوالي.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.62 و 98.25

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض