تحديث توقع سعر الفضة اليوم 06-01-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-06 04:57AM UTC

أكد سعر المؤشر استسلامه للسيناريو السلبي المقترح سابقا بتقديمه لإغلاق سلبي جديد دون المقاومة الممتدة نحو 98.55 لنلاحظ تشكيله لعدة موجات سلبية ليستقر من خلالها قرب مستوى 66.8% فيبوناتشي المتمركز عند 97.85.

 

حاليا وباتحاد تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي سيزيد ذلك فرص كسر السعر لمستوى 97.85 وليفتح أمامه باب لاستهداف المحطات السلبية الرئيسية المتمثلة حاليا بمستوى 97.62 و97.25 على التوالي.

 

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.62 و 98.25

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض 

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

