تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 06-01-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-01-06 11:06AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط تماسك مستوى المقاومة المحوري 94,000$، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، ونجح السعر خلال ذلك في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه مساحة أوسع لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل.

