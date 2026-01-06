تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 06-01-2026

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط تماسك مستوى المقاومة المحوري 94,000$، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، ونجح السعر خلال ذلك في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه مساحة أوسع لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل.