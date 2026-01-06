شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 06-01-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-01-06 11:12AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
يشهد سعر الإيثيريوم (ETHUSD) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي، في محاولة من السعر لتصريف البعض من هذا التشبع الشرائي، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في اختراق مستوى المقاومة الحالي 3,235$، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة موجة فرعية صاعدة قوية على المدى القصير.