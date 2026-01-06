تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 06-01-2026

يشهد سعر الإيثيريوم (ETHUSD) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي، في محاولة من السعر لتصريف البعض من هذا التشبع الشرائي، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في اختراق مستوى المقاومة الحالي 3,235$، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة موجة فرعية صاعدة قوية على المدى القصير.