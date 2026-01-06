شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار النفط مع تقييم المستثمرين لآفاق المعروض وعدم اليقين بشأن فنزويلا والان مع بالتفاصيل

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ،مسجلة أعلى مستوى في أسبوع ،وسط طلب قوي على المعدن كملاذ آمن ،في ظل ارتفاع المخاطر الجيوسياسية بعد الضربة الأمريكية المعقدة في فنزويلا واعتقال الرئيس " نيكولاس مادورو".



ويدعم هذا الارتفاع أيضًا تراجع مستويات الدولار الأمريكي بعد صدور بيانات قاتمة في الولايات المتحدة عن نشاط المصانع الأمريكية ،بالإضافة إلى توالي التعليقات التيسيرية لبعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.6% إلى (4,475.79$) الأعلى في أسبوع، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,448.91$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,427.98$).



•عند تسوية الأسعار يوم الاثنين، حقق المعدن الثمين "الذهب" ارتفاع بنسبة 0.2.7% ، في ثاني مكسب يومي على التوالي ،بعد الضربة الأمريكية في فنزويلا ،وبدعم تراجع الدولار الأمريكي.



الأزمة الفنزويلية

أمس الاثنين ،دفع الرئيس الفنزويلي المعتقل"نيكولاس مادورو" ببراءته من تهم التآمر لتهريب المخدرات والإرهاب وحيازة أسلحة آلية أمام محكمة اتحادية في نيويورك.



وفي هذه الأثناء، حاول المسؤولون في كاراكاس إعادة تنظيم صفوفهم، حيث تولت نائبة الرئيس "ديلسي رودريغيز" منصب الرئيس المؤقت، وأكدت أن مادورو لا يزال الرئيس الدستوري للبلاد، وتعهدت بمقاومة التدخل الأمريكي.



وتراوحت ردود الفعل الدولية بين الترحيب الإسرائيلي والإدانة الروسية والصينية، بينما حذر خبراء أمريكيون من أن هذه الخطوة قد تجعل العالم "أكثر خطورة بكثير" و تثير حربًا شاملة في أمريكا اللاتينية.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بحوالي 0.2% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مبتعدًا عن أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 98.86 نقطة ،عاكسًا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،تراجعت مستويات الدولار الأمريكي بعد صدور بيانات قاتمة في الولايات المتحدة ،أظهرت تعمق انكماش قطاع الصناعات التحويلية في ديسمبر ،في أحدث مؤشرات تباطؤ الأنشطة الاقتصادية الأمريكية خلال الربع الرابع من العام المنصرم.



أبقت تلك البيانات الضعيفة على توقعات التيسير النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وأكدت أن المخاطر الجيوسياسية وحدها غير كافية لدعم صعود الدولار الأمريكي .



الفائدة الأمريكية

•قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، وهو عضو في لجنة تحديد أسعار الفائدة بالبنك المركزي هذا العام:بأنه يرى خطرًا يتمثل في احتمال ارتفاع معدل البطالة بشكل حاد.



•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع يناير 2026 مستقر حاليًا عند 84% ،وتسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس مستقر عند 16%.



•ويُسعّر المستثمرون حاليًا خفضين لسعر الفائدة الأمريكية على مدار العام المقبل ،في حين توقعات الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى خفض واحد بمقدار 25 نقطة أساس.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.



توقعات حول أداء الذهب

قال المحلل الاستراتيجي لأسواق المال "إيليا سبيفاك": لم تكن تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ضارة بالتأكيد، لكن يبدو أن الحسابات لم تتغير كثيرًا ، لدينا أسبوع حاسم هذا الأسبوع مع صدور تقرير الوظائف يوم الجمعة.



وأضاف سبيفاك: "أظهر القبض على مادورو هذا الشرخ بين الولايات المتحدة و الصين، وبشكل أوسع، الاتجاه المستمر نحو تراجع العولمة.

صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،ظلت يوم الاثنين بدون أي تغيير يذكر،ليستمر الإجمالي عند 1,065.13طن متري،والذي يعد أدنى مستوى منذ 22 ديسمبر الماضي.



نظرة فنية

سعر الذهب أمام تهدئة محتملة بعد موجة صعود قوية - توقعات اليوم – 06-01-2026