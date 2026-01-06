شكرا لقرائتكم خبر استثمارات بـ100 مليون ريال..شراكة سعودية مصرية لتصنيع اللوحات الكهربائية في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت مدينة جدة، اليوم الاربعاء ، توقيع تحالفٍ صناعي سعودي–مصري مشترك في مجال تصنيع اللوحات الكهربائية، باستثمارات تُقدَّر بنحو 100 مليون ريال سعودي على مدى الخمسة أعوام القادمة.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين شركة أُحد للكهرباء (السعودية) وشركة جاد للتصنيع (المصرية)، اليوم، بمدينة جدة، بحضور عددٍ من المسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين.

وقد مثّل الجانب السعودي في توقيع الاتفاقية الأستاذ/ طلعت خوج رئيس مجلس إدارة شركة أُحد للكهرباء، فيما مثّل الجانب المصري المهندس/ محمود جاد رئيس مجلس إدارة مصنع جاد لتصنيع اللوحات الكهربائية.

وأعرب الأستاذ/ طلعت خوج عن سعادته بهذه الشراكة الاستراتيجية، مؤكدًا أنها تعكس عمق العلاقات الاقتصادية والصناعية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وتأتي في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصناعي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

من جانبه، أشاد المهندس/ محمود جاد - الشريك المصري - بسمعة الشريك السعودي وخبرته الواسعة في مجال بيع اللوحات الكهربائية، مشيرًا إلى أن التطور المتسارع للاقتصاد السعودي وما يشهده من معدلات نمو قوية جعله يتبوأ مكانة بارزة على خارطة الاقتصاد الإقليمي والدولي، الأمر الذي شجّع على إبرام هذه الشراكة النوعية.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور/ محمد خوج ، الرئيس التنفيذي لشركة أحد، أن الشركة تمضي قدماً في إنشاء مصنع الفواصل لتصنيع اللوحات الكهربائية في المدينة الصناعية بجدة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف لوحة كهربائية سنوياً قابلة للزيادة مستقبلاً، مبيناً أن المصنع سيكون جاهزًا لبدء الإنتاج في شهر أبريل القادم.

وأضاف أن المصنع سيعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي، مع تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية، بما يسهم في دعم المحتوى المحلي وتعزيز الصادرات الصناعية الوطنية.