شكرا لقرائتكم خبر عن الين يعمق خسائره لأدنى مستوى في أسبوعين قبيل بيانات الوظائف الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يقفز إلى أعلى مستوى في 4 أسابيع

•العملة اليابانية على وشك تكبّد خسارة أسبوعية جديدة

•ضعف احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية في يناير



تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أدنى مستوى في أسبوعين ،مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية قبيل صدور بيانات الوظائف الشهرية في الولايات المتحدة.



والعملة اليابانية في طريقها صوب تكبّد خسارة أسبوعية جديدة ،في ظل انحسار الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في بنك اليابان ،وضعف احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية في وقت لاحق من هذا الشهر.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.35% إلى ( 157.39¥) الأعلى منذ 22 ديسمبر الماضي ، من سعر افتتاح اليوم عند ( 156.83¥)، و سجل أدنى مستوى عند (156.76¥).



•أنهي الين تعاملات الخميس منخفضًا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ،في ثالث خسارة يومية على التوالي ،بسبب صدور بيانات صادمة عن الأجور الحقيقية في اليابان.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.15% ،ليوسع مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى في أربعة أسابيع ،عاكسًا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



بعد بيانات قوية عن قطاع الخدمات في الولايات المتحدة خلال ديسمبر، وبيانات أخرى أفضل من التوقعات عن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، تراجعت احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في يناير الجاري.



ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم ، صدور تقرير الوظائف الأمريكي لشهر ديسمبر ،والذي يعول عليه كثيرًا مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد مسار السياسة النقدية.



وقد تصدر المحكمة العليا الأمريكية حكمًا في وقت لاحق من اليوم يحدد ما إذا كان بإمكان ترامب تفعيل قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) لفرض رسوم جمركية دون موافقة الكونغرس ،مما يُهدد ذلك بتقويض السياسة التجارية الأمريكية و إرباك مفاوضات استمرت لأشهر مع الدول الشريكة.



إذا صدر القرار ضد ترامب، فإن المديرين التنفيذيين للشركات ووسطاء الجمارك ومحامي التجارة سيدخلون فى معركة قانونية لاسترداد حوالي 150 مليار دولار من الحكومة الأمريكية مقابل الرسوم المدفوعة مسبقًا.



التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ، فالين الياباني منخفض حتى اللحظة بحوالي 0.35% مقابل الدولار الأمريكي ،على وشك تكبّد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.



الأجور اليابانية

قالت وزارة العمل اليابانية أمس الخميس إن إجمالي الدخل النقدي الشهري ومجموعة منفصلة من أرقام الأجور بدوام كامل ارتفع بنسبة 0.5% سنويًا فى نوفمبر ،بأقل وتيرة منذ ديسمبر 2021 ،أسوأ من التوقعات ارتفاع بنسبة 2.3% ،وسجلت الأجور ارتفاع بنسبة 2.5% في أكتوبر بعد التعديل بالنقص من ارتفاع 2.6%.



الهبوط الحاد فى الأجور اليابانية يمهد الطريق لمزيد من التراجع في الأسعار وتباطؤ وتيرة التضخم خلال الفترة المقبلة.ومما لا شك فيه أن انحسار الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية فى بنك اليابان المركزي ، يقلص من فرص إجراء زيادات إضافية فى أسعار الفائدة اليابانية خلال هذا العام.



الفائدة اليابانية

•عقب البيانات أعلاه ،تراجع تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع يناير الجاري من 20% إلى 5%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة فى اليابان ،بالإضافة إلى متابعة تعليقات بعض أعضاء بنك اليابان.



توقعات حول أداء الين الياباني

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي":استمرار تحرك الين الياباني فى المنطقة السلبية مقابل الدولار الأمريكي ،خاصة إذا جاءت بيانات الوظائف الأمريكية أكثر عدوانية عما هو متوقعًا فى الأسواق.



نظرة فنية

سعر الدولار مقابل الين يستأنف مكاسبه القوية – توقعات اليوم – 09-01-2026