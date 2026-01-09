شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو على وشك تكبّد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يقفز إلى أعلى مستوى في 4 أسابيع

•الأسواق في انتظار تقرير الوظائف الأمريكية لشهر ديسمبر

•المحكمة العليا قد تصدر قرار ضد رسوم ترامب الجمركية

•تراجع الضغوط التضخمية على البنك المركزي الأوروبي

•انتعاش احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية هذا العام



تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،في طريقه صوب ملامسة مستوياته المنخفضة في عدة أسابيع ،بسبب تركيز المستثمرون على شراء العملة الأمريكية قبيل صدور بيانات الوظائف الجديدة لشهر ديسمبر في الولايات المتحدة.



والعملة الموحدة "اليورو" على وشك تكبّد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بسبب تراجع الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي ، وانتعاش احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية مرة واحدة على الأقل هذا العام.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى (1.1646 $) ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1659$) ،وسجل أعلى مستوى عند ( 1.1662 $).



•أنهي اليورو تعاملات الخميس منخفضًا بحوالي 0.15% مقابل الدولار ،في ثالث خسارة يومية عل التوالي،وسجل أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1.1643 دولارًا ،بعد صدور بيانات أفضل من التوقعات عن طلبات إعانة البطالة الأمريكية.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.15% ،ليوسع مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى في أربعة أسابيع ،عاكسًا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



بعد بيانات قوية عن قطاع الخدمات في الولايات المتحدة خلال ديسمبر، وبيانات أخرى أفضل من التوقعات عن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، تراجعت احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في يناير الجاري.



ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم ، صدور تقرير الوظائف الأمريكي لشهر ديسمبر ،والذي يعول عليه كثيرًا مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد مسار السياسة النقدية.



وقد تصدر المحكمة العليا الأمريكية حكمًا في وقت لاحق من اليوم يحدد ما إذا كان بإمكان ترامب تفعيل قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) لفرض رسوم جمركية دون موافقة الكونغرس ،مما يُهدد ذلك بتقويض السياسة التجارية الأمريكية و إرباك مفاوضات استمرت لأشهر مع الدول الشريكة.



إذا صدر القرار ضد ترامب، فإن المديرين التنفيذيين للشركات ووسطاء الجمارك ومحامي التجارة سيدخلون فى معركة قانونية لاسترداد حوالي 150 مليار دولار من الحكومة الأمريكية مقابل الرسوم المدفوعة مسبقًا.



التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ، فالعملة الأوروبية الموحدة"اليورو" منخفضة حتى اللحظة بحوالي 0.45% مقابل العملة الأمريكية"الدولار" على وشك تكبّد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.

التضخم فى أوروبا

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة يوم الأربعاء، تراجع غير متوقع فى مستويات التضخم الأساسي في أوروبا ، لتوضح تراجع الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي.



سجل مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي ارتفاع بنسبة 2.0% سنويًا فى ديسمبر ،طبقًا لتوقعات السوق ارتفاع بنسبة 2.0% ،وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 2.1% فى نوفمبر.



وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفاع بنسبة 2.3% فى ديسمبر ،أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 2.4% ،وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 2.4% فى نوفمبر.



الفائدة الأوروبية

•عقب البيانات أعلاه ،ارتفع تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى فبراير المقبل من 10% إلى 25%.



•وعدل المتداولون توقعاتهم من إبقاء البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة طوال هذا العام إلى وجود خفض واحد على الأقل بنحو 25 نقطة أساس.



توقعات حول أداء اليورو

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي":استمرار تحرك اليورو فى المنطقة السلبية مقابل الدولار الأمريكي ،خاصة إذا جاءت بيانات الوظائف الأمريكية أكثر عدوانية عما هو متوقعًا فى الأسواق.



نظرة فنية

سعر اليورو مقابل الدولار حقق الهدف السعري مع استمرار الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 09-01-2026