شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو على وشك تكبّد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •وزيرة المالية تحذر من التحركات المفرطة في سوق الصرف

•بنك اليابان يولي اهتماماً أكبر للين الضعيف مقارنة بالسابق

•مصادر لرويترز : بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة في أبريل

•العملة اليابانية قد تسجل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي

ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،ليبتعد عن أدنى مستوى في 18 شهرًا مقابل الدولار الأمريكي ،مع تسارع عمليات الشراء من مستويات رخيصة ،وبعدما لمحت وزيرة المالية اليابانية إلى إمكانية التدخل المشترك مع الولايات المتحدة لدعم العملة اليابانية المتعثرة.



وعلى حسب وكالة رويترز ، يرى العديد من المسؤولين في بنك اليابان إمكانية رفع أسعار الفائدة مجددًا، ولا يستبعد البعض رفعها في أبريل المقبل ، حيث يُهدد انخفاض قيمة الين بتفاقم الضغوط التضخمية المتزايدة.



رغم الارتفاع الحالي في مستويات الين ،غير أن العملة اليابانية قد تسجل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ،بسبب المخاوف المرتبطة بالتطورات السياسية في اليابان ، حيث من المّرجح أن تحل رئيسة الوزراء "ساناي تاكايتشي" البرلمان وتدعو إلى انتخابات عامة مبكرة في فبراير المقبل.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بأكثر من 0.4% إلى ( 157.97¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (158.63¥)، و سجل أعلى مستوى عند (158.70¥).



•أنهي الين تعاملات الخميس منخفضًا بنسبة 0.15% مقابل الدولار ،ليستأنف خسائره التي توقفت في اليوم السابق ضمن عمليات تعافي من أدنى مستوى في 18 شهرًا عند 159.45 ينات لكل دولار.



تدخل مشترك لدعم الين

أكدت وزيرة المالية اليابانية"ساتسوكي كاتاياما" يوم الجمعة ،أن الحكومة "لن تستبعد أي خيارات" للتعامل مع التحركات المفرطة وغير المبررة في سوق الصرف الأجنبي، في إشارة واضحة إلى إمكانية التدخل المباشر لدعم الين الياباني.



وأشارت كاتاياما إلى أن الضعف الحالي للين لا يعكس الأسس الاقتصادية لليابان ويضر بالقدرة الشرائية للأسر. ولمحّت الوزيرة إلى أن اليابان تظل على اتصال وثيق مع شركائها الدوليين، وخاصة الولايات المتحدة، لضمان أن أي تحرك في سوق العملات سيكون متسقاً مع التفاهمات الدولية حول استقرار أسعار الصرف.



قالت كاتاياما فى مؤتمرها الصحفي الدوري: إن البيان المشترك الموقع مع الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي "كان بالغ الأهمية"، وتضمن بنودًا تتعلق بالتدخل فى سوق الصرف الأجنبي.



قال فيليكس رايان، استراتيجي أسواق الصرف الأجنبي في بنك إيه إن زد :إن الاقتراب من مرحلة التدخل غالبًا ما يترافق مع صدور تصريحات من وزارة المالية اليابانية أو مسؤولين حكوميين حول مستويات الين، أو قيامهم بالاستفسار عنها لدى الأطراف المقابلة.



وأضاف رايان: أن مدى أهمية هذه التصريحات يعتمد بشكل أساسي على مستوى سعر الدولار مقابل الين، وكذلك على سرعة تحركاته خلال فترة 24 ساعة.



الفائدة اليابانية

•كشفت أربعة مصادر مطلعة لوكالة 'رويترز' أن بعض مسؤولي السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي يرون إمكانية رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما تتوقعه الأسواق حالياً.



•وتُرجح هذه المصادر اتخاذ قرار الرفع في اجتماع شهر أبريل القادم، وذلك في ظل التهديد الذي يشكله الانخفاض المستمر لقيمة الين الياباني، والذي يُخشى أن يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية المتزايدة في البلاد.



•وأفادت تلك المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لعدم تخويلها بالحديث لوسائل الإعلام، بأن بنك اليابان لا يستبعد اتخاذ إجراء نقدي مبكر في حال توفرت أدلة كافية تؤكد قدرة الاقتصاد الياباني على تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل مستدام.



•وقال خبراء اقتصاديون لرويترز: إن بنك اليابان سيفضل على الأرجح الانتظار حتى يوليو قبل رفع سعر الفائدة الرئيسي مجدداً، إذ يتوقع أكثر من 75% منهم أن يرتفع إلى 1% أو أكثر بحلول سبتمبر.



•تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع يناير الجاري مستقر دون 10%.



•يجتمع بنك اليابان يومي 22-23 يناير لدراسة التطورات الاقتصادية في البلاد وتحديد الأدوات النقدية الملائمة لتلك المرحلة الدقيقة التي يمر بها رابع أكبر اقتصاد في العالم.



التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ، فالين الياباني منخفض حتى اللحظة بحوالي 0.25% مقابل الدولار الأمريكي ،على وشك تكبّد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي.



انتخابات مبكرة

قال"هيروفومي يوشيمورا" زعيم حزب الابتكار الياباني والشريك فى الائتلاف الحاكم فى البلاد يوم الأحد :أن تاكايتشي قد تدعو إلى انتخابات عامة مبكرة.



وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية (NHK) يوم، الاثنين أن رئيسة الوزراء "ساناي تاكايتشي" تدرس بجدية خيار حلّ مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة في شهر فبراير المقبل.



وقالت وكالة "كيودو" يوم الثلاثاء أن تاكايتشي أبلغت قيادة الحزب الحاكم بنيتها حل مجلس النواب (البرلمان) مع بداية دورته الاعتيادية المقرر انطلاقها في 23 يناير الجاري.



وذكرت صحيفة "يوميوري" يوم الأربعاء أن تاكايتشي تدرس إجراء انتخابات مبكرة لمجلس النواب في 8 فبراير المقبل.



تأتي خطوة حل البرلمان الحالي في محاولة من تاكايتشي لتعزيز تفويضها الشعبي و تأمين أغلبية برلمانية مريحة تضمن تمرير ميزانية السنة المالية 2026 والإصلاحات الاقتصادية المقترحة، خاصة وأن الحكومة الحالية تواجه تحديات في تمرير التشريعات داخل البرلمان المنقسم.



أراء وتحليلات

•تسببت أنباء الانتخابات المبكرة في حالة من الغموض السياسي لدى المستثمرين، مما انعكس فوراً على تحركات الين الياباني في أسواق الصرف، وسط ترقب لتأثير هذه الانتخابات على قرارات البنك المركزي الياباني بشأن رفع أسعار الفائدة مستقبلاً.



•قال إريك ثيوريت، استراتيجي العملات في بنك سكوتيا في تورنتو:أن الانتخابات المبكرة ستمنح تاكايتشي فرصة للاستفادة من شعبيتها القوية التي تحظى بها منذ توليها منصبها في أكتوبر الماضي.



•وأضاف ثيوريت :إن تداعيات ذلك على الين سلبية للغاية، لأن تاكايتشي تُعتبر من أنصار السياسة النقدية والمالية المتساهلة، لذا ستكون مرتاحة للغاية لسياسة مالية أكثر مرونة وعجز أكبر.



•قال توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة آي جي :إن الانتخابات الوشيكة تُؤجّج ضعف الين وتراجع سندات الحكومة اليابانية بسبب "مخاوف من التوسع المالي المفرط".



•وأضاف سيكامور: إن عمليات البيع الأخيرة للين الياباني وصولاً إلى مستوى 160 الرئيسي تُقرّب وزارة المالية اليابانية بشكل ملحوظ من التدخل الفعلي.



نظرة فنية

