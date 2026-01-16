سعر النحاس يقدم إغلاق سلبي جديد-توقعات اليوم 16-1-2026

قدّم سعر النحاس إغلاق سلبي جديد دون الحاجز المتمركز عند 5.9700$ ليعلن بذلك عن تأجيله حاليا للهجوم الصاعد وليبدأ بتفعيل المسار التصحيحي الهابط بتسلله أولا نحو 5.7900$ ليقترب من الهدف الأول المقترح بالتقرير السابق.

حاليا وبخروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء سيزيد ذلك الضغوط السلبية على تداولات السعر وليدعونا للتمسك بالترجيح التصحيحي الهابط لنتوقع استهدافه قريبا لمستوى 5.6000$ ومن ثم ليضغط على الدعم الإضافي المستقر عند 5.5100$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.6000$ و 5.8600$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي