الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 16-01-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-16 11:56AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

صعد سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول الزوج تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، كما نجح خلال تلك الحركة الإيجابية تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، لتدخل حالياً في مناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة الزوج، ما يشير إلى تراجع سريع لهذا الزخم الإيجابي المصاحب له، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تحركاته ضمن نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة تحد تداولاته السابقة على المدى القصير.

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

