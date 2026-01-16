تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 16-01-2026

صعد سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول الزوج تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، كما نجح خلال تلك الحركة الإيجابية تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، لتدخل حالياً في مناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة الزوج، ما يشير إلى تراجع سريع لهذا الزخم الإيجابي المصاحب له، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تحركاته ضمن نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة تحد تداولاته السابقة على المدى القصير.