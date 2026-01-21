الاقتصاد

تحديث توقع سعر الفضة اليوم 21-01-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر الفضة اليوم 21-01-2026 1/2
  • تحديث توقع سعر الفضة اليوم 21-01-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الفضة اليوم 21-01-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-21 03:48AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تأثر سعر المؤشر بعوامل سلبية عديدة نذكر منها استمرار تشكيل مستوى 99.10 لحاجز مهم إضافة لتقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بتسلله دون مستوى 50 لنلاحظ تفعيله مؤخرا للهجوم السلبي وتكبده لخسائر ملموسة بوصوله نحو 98.00.

 

حاليا وبثبات التداولات دون محور المتوسط المتحرك 55 والذي يشكل بدوره لحاجز إضافي بتذبذبه قرب 98.65, نتوقع تشكيل السعر لموجات سلبية جديدة ليحاول الضغط على الدعم المتمثل بمستوى 97.85.

 

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 98.00 و 98.65

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات 99.10

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا