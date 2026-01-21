سعر T-Mobile US (TMUS) يعمق من خسائره – توقعات اليوم – 21-01-2026

يستمر سعر سهم T-Mobile US (TMUS) في الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار بالمدى القصير، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم بشكل مستدام على المدى القريب، كما نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع بيعي.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى المقاومة 194.00$، ليستهدف مستوى الدعم 176.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط