سعر AbbVie (ABBV) يكسر خط اتجاه رئيسي صاعد – توقعات اليوم – 21-01-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-21 12:51PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يستمر سعر سهم T-Mobile US (TMUS) في الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار بالمدى القصير، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم بشكل مستدام على المدى القريب، كما نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع بيعي.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى المقاومة 194.00$، ليستهدف مستوى الدعم 176.00$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

