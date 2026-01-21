شكرا لقرائتكم خبر عن البيتكوين يهبط دون 90 ألف دولار مع تأثير توترات جرينلاند والمخاوف المالية على شهية المخاطرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبطت عملة البيتكوين دون مستويات رئيسية يوم الأربعاء، في ظل تصاعد المخاوف الجيوسياسية الناجمة عن الخلاف بين الولايات المتحدة وجرينلاند، إلى جانب تزايد القلق بشأن الأوضاع المالية في اليابان، ما أضعف شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر.

وتراجعت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 1.2% لتصل إلى 89,801.1 دولار بحلول الساعة 01:10 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (06:10 بتوقيت غرينتش)، مقتربة من أدنى مستوياتها المسجلة هذا العام.

وسجلت بيتكوين بداية بطيئة لعام 2026، بعدما فشلت في الحفاظ على أي مكاسب رئيسية، في وقت تراجعت فيه شهية المخاطرة عالميًا. كما ساهم تأجيل مشروع قانون أمريكي رئيسي لتنظيم العملات المشفرة في سحب الزخم من الأسواق.

وتراجعت أسعار العملات المشفرة الأخرى على نطاق واسع، متتبعة أداء بيتكوين خلال تعاملات يوم الأربعاء.

البيتكوين تحت ضغط توترات جرينلاند والمخاطر المالية

جاء ضعف أداء بيتكوين وسوق العملات المشفرة عمومًا مدفوعًا بشكل أساسي بتصاعد القلق حيال مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن جرينلاند.

وكان ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية على ثماني دول أوروبية إلى حين التوصل إلى اتفاق، كما لوّح بعدم استبعاد استخدام القوة العسكرية للسيطرة على الإقليم الدنماركي.

ومن المقرر أن يشارك ترامب يوم الأربعاء في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، حيث قال إنه سيتحدث مع «أطراف مختلفة» بشأن غرينلاند.

وفي الوقت نفسه، ضغطت المخاوف المتزايدة بشأن هشاشة الأوضاع المالية في الدول المتقدمة على شهية المخاطرة. فقد قفزت عوائد السندات العالمية هذا الأسبوع، مع انطلاق الارتفاع من اليابان، حيث يشعر المستثمرون بالقلق إزاء عبء الدين العام الياباني، وهو الأكبر بين الاقتصادات المتقدمة.

وتفاقمت المخاوف بشأن الوضع المالي لليابان بعدما أعلنت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الدعوة إلى انتخابات مبكرة في أوائل فبراير. وقد تساءل المستثمرون عن كيفية تمويل طوكيو لخطط تاكايتشي التي تتضمن حزم تحفيز ضخمة وتخفيضات ضريبية إضافية.

وأدت هذه المخاوف الجيوسياسية والمالية إلى هيمنة حالة من العزوف عن المخاطر على الأسواق، ما دفع المستثمرين إلى الابتعاد عن الأصول المضاربية مثل العملات المشفرة، والتوجه نحو الملاذات الآمنة، وفي مقدمتها الذهب، الذي سجل سلسلة من المستويات القياسية الجديدة هذا الأسبوع.

«ستراتيجي» تشتري بيتكوين بقيمة 2.1 مليار دولار

لم تلقَ أسعار بيتكوين دعمًا يُذكر من إعلان شركة Strategy Inc (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: MSTR)، أكبر حائز مؤسسي للعملة، عن شرائها نحو 22,305 عملات بيتكوين خلال الفترة من 12 إلى 19 يناير، بقيمة إجمالية بلغت 2.13 مليار دولار.

وبهذه الصفقة، ارتفع إجمالي حيازات «ستراتيجي» من بيتكوين إلى 709,715 عملة، ما يعزز موقعها كأكبر شركة في العالم تمتلك بيتكوين.

لكن أسهم الشركة تراجعت بنسبة 7% عقب الإعلان عن الشراء، في حين لم تحظَ أسعار بيتكوين نفسها بدعم يُذكر.

وكان المستثمرون قد فقدوا ثقتهم إلى حد كبير في استراتيجية الشركة لإدارة خزانتها المعتمدة على بيتكوين خلال العام الماضي، في ظل الأداء الضعيف والمطوّل لسوق العملات المشفرة، ما تسبب في خسائر دفترية كبيرة للشركة.

وفي وقت سابق من يناير، كشفت «ستراتيجي» عن خسارة غير محققة قدرها 17.44 مليار دولار في أصولها الرقمية خلال الربع الرابع، وهو ما أثار مزيدًا من تساؤلات المستثمرين حول الجدوى طويلة الأجل لسياسة الشركة في شراء بيتكوين، لا سيما أن هذه السياسة تمول في الغالب عبر الديون وإصدارات الأسهم.

وتراجعت أسهم «ستراتيجي» بما يقرب من 50% خلال عام 2025.

أسعار العملات المشفرة اليوم: العملات البديلة تتبع بيتكوين في الهبوط

انخفضت أسعار العملات المشفرة الأخرى على نطاق واسع. وهبطت عملة إيثيريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، بنسبة 4.8% إلى 2,984.21 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ أواخر ديسمبر.

كما تراجعت عملتا XRP وBNB بنسبة 1.5% و3.8% على التوالي، في حين خسرت كل من سولانا وكاردانو نحو 2% لكل منهما.