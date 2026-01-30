شكرا لقرائتكم خبر عن الين يتحرك في المنطقة السلبية بعد بيانات التضخم اليابانية والان مع بالتفاصيل

أخبار الفوركس اليوم •انحسار الضغوط التضخمية على البنك المركزي الياباني

•تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية في مارس القادم

•العملة اليابانية بصدد تحقيق أول مكسب شهري منذ أغسطس 2025

تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، ليتحرك في المنطقة السلبية مقابل الدولار الأمريكي ،مبتعداً عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ،مع تجدد عمليات التصحيح وجني الأرباح ،وبعد صدور بيانات أقل من التوقعات عن التضخم في طوكيو.



أظهرت تلك البيانات انحسار الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني ،مما أدي إلى تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية في مارس القادم.

ورغم التراجع الحالي في مستويات الين الياباني غير أن العملة اليابانية بصدد تحقيق أول مكسب شهري منذ أغسطس الماضي ،بفضل تزايد التكهنات حول تدخل السلطات النقدية الأمريكية واليابانية في سوق الصرف الأجنبي.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.6% إلى ( 153.99¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (153.08¥)، و سجل أدنى مستوى عند (152.86¥).



•أنهي الين تعاملات الخميس مرتفعاً بنسبة 0.2% مقابل الدولار ،بعدما فقد في اليوم السابق نسبة 0.8% بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 152.09 ينات.



التضخم الأساسي في طوكيو

أظهرت البيانات الصادرة اليوم فى اليابان ،ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي فى طوكيو بنسبة 2.0% فى يناير ،بأقل وتيرة منذ أكتوبر 2024 ،أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 2.2% ، وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 2.3% في ديسمبر.



ومما لا شك فيه أن تباطؤ الأسعار يؤدي إلى انحسار الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية فى بنك اليابان المركزي ،مما يقلص فرص إجراء زيادات جديدة فى أسعار الفائدة اليابانية هذا العام.



الفائدة اليابانية

•عقب البيانات أعلاه ،تراجع تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع مارس من 20% إلى 10%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



التعاملات الشهرية

•على مدار تعاملات يناير ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ، فالعملة اليابانية "الين" مرتفعة حتى اللحظة بحوالي 2.0% مقابل العملة الأمريكية " الدولار"في طريقها صوب تحقيق أول مكسب شهري منذ أغسطس الماضي.



•سجّل الين الياباني في 14 يناير 2026 أدنى مستوى له في 18 شهرًا مقابل الدولار عند 159.45 ين، مقتربًا من الحاجز النفسي البالغ 160 ينًا، وهو ما دفع السلطات اليابانية إلى إطلاق تصريحات تحذيرية واضحة في محاولة لكبح تراجع العملة ودعم استقرارها في سوق الصرف.



تدخل مشترك بين الولايات المتحدة واليابان

ذكرت مصادر لوكالة "رويترز" أن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أجري مراجعة لأسعار صرف الدولار مقابل الين مع المتعاملين يوم الجمعة الموافق 23 يناير. وهو ما يُعتبر مؤشراً قوياً على احتمال التدخل، وسط تنسيق مستمر ومكثف بين السلطات الأمريكية و اليابانية لمواجهة التقلبات الحادة في السوق.



وأكدت السلطات اليابانية العليا، بما في ذلك وزيرة المالية وكبار الدبلوماسيين، يوم الاثنين أنهم "على تنسيق وثيق" مع الولايات المتحدة بشأن قضايا الصرف الأجنبي، بناءً على بيان مشترك صدر في سبتمبر 2025.



وحذرت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي من أن الحكومة "ستتخذ الخطوات اللازمة" ضد أي تحركات غير طبيعية أو مضاربة في السوق.



وأشارت بيانات سوق المال الصادرة عن بنك اليابان إلى أن الارتفاع المفاجئ في سعر الين مقابل الدولار لم يكن على الأرجح بسبب تدخل ياباني رسمي.



نظرة فنية

