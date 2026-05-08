الاقتصاد

سعر الفضة يعاود الارتفاع – توقعات اليوم – 08-05-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-05-08 01:25AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر الذهب  (GOLD)خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم الحالي 4,700$، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، خاصة ويأتي هذا الأداء بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه السعر مساحة أكبر لتوسيع تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

 

يأتي هذا وسط استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص استهداف السعر لمقاومات جديدة، خاصة مع تأثره في وقت سابق بالخروج من نطاق قناة سعريه فرعية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير.

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

