سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يخترق خط اتجاه رئيسي هابط – توقعات اليوم – 08-05-2026

واصل سعر البتكوين (BTCUSD) الانخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في ظل محاولاته البحث عن قاع صاعد جديد قد يشكل قاعدة دعم تساعده على استعادة الزخم الإيجابي والعودة للتعافي، ومع هذا الانخفاض يقترب السعر من مستوى الدعم المحوري 79,000$، والذي يمثل منطقة فنية مهمة قد تمنح السعر فرصة للتماسك والارتداد خلال الفترة المقبلة.

ورغم التراجعات الحالية لا يزال السعر مدعوماً بتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، ما يحافظ على الضغط الإيجابي والديناميكي الداعم للاتجاه الصاعد على المدى القصير، خاصة مع استمرار التحرك بمحاذاة خط ميل رئيسي داعم لهذا المسار، كما تظهر مؤشرات القوة النسبية دخولها لمناطق تشبع بيعي قوية وبشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يشير إلى احتمالية تشكل دايفرجنس إيجابي قد يدعم فرص التعافي وعودة الصعود قريباً.