سفير تركمانستان يزور صحيفة «الاتحاد»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

بحث الدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار، وبيرم بيرموف، سفير تركمانستان لدى الدولة، آفاق التعاون الإعلامي بين البلدين، وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في مقر الخليج 365 بأبوظبي، استعراض العلاقات الإعلامية والثقافية بين الجانبين وسبل تطويرها.

وقال الدكتور حمد الكعبي، إن الروابط الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تربط البلدين متميزة، والتي تعتبر أرضاً خصبة لتطوير التعاون الإعلامي والثقافي بين الجانبين نحو آفاق جديدة.

من جانبه أكد سفير تركمانستان لدى الدولة على أهمية مثل هذه اللقاءات المشتركة في تعزيز التعاون بين الجانبين، ودعا إلى ضرورة عقد شراكات إعلامية متميزة بين البلدين بما يدعم العلاقات بين الجانبين.

وفي ختام الزيارة، قدم الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار نسخة من العدد الأول لصحيفة الاتحاد، بالإضافة إلى نسخة من إصدارها عن «الأخوة الإنسانية»، كما قدم سفير تركمانستان هدية تذكارية بهذه المناسبة.