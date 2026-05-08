محمد بن راشد: «مجموعة الإمارات» تجسّد طموح دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله أن مجموعة الإمارات رسّخت مكانتها كإحدى أكثر الناقلات الجوية تقديراً على مستوى العالم.

ونقل المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر منصة «إكس» عن سموه القول: «مجموعة الإمارات تجسّد روح دبي وطموحها؛ فعلى مدى أربعة عقود، رسّخت (طيران الإمارات) مكانتها كإحدى أكثر الناقلات الجوية تقديراً على مستوى العالم، بفضل التزامها بالتميّز، وقدرتها على التكيّف، وسعيها الدائم للارتقاء بمعايير الجودة».

وأعلنت مجموعة الإمارات، أمس، تقريرها المالي للسنة المالية 2025 - 2026، مسجلةً مستويات قياسية جديدة في الأرباح والإيرادات والسيولة النقدية، وذلك على الرغم من التحديات التشغيلية والظروف التي شهدها الشهر الأخير من سنتها المالية.

وسجلت المجموعة أرباحاً قياسية قبل احتساب الضرائب بلغت 24.4 مليار درهم «6.6 مليار دولار»، بنمو قدره 7% مقارنة بالسنة المالية السابقة، مع هامش أرباح قبل الضرائب بلغ 16.2%، وإيرادات قياسية بواقع 150.5 مليار درهم «41 مليار دولار»، بنمو قدره 3% مقارنة بالسنة المالية الماضية.

وكذلك وصلت الأرصدة النقدية إلى مستوى قياسي بلغ 59.6 مليار درهم «16.2 مليار دولار»، بنمو قدره 12% مقارنة بالسنة المالية الماضية.

وبلغت الأرباح التشغيلية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 41.1 مليار درهم «11.2 مليار دولار».

ورسخّت طيران الإمارات مكانتها كأكثر ناقلة جوية ربحية في العالم، إذ حققت أرباحاً قياسية قبل احتساب الضرائب بلغت 22.8 مليار درهم «6.2 مليار دولار»، بنمو قدره 7% مقارنة بالسنة المالية السابقة، مع هامش أرباح قبل الضرائب بلغ 17.4%، وذلك بعد إيرادات قياسية بلغت 130.9 مليار درهم «35.7 مليار دولار» بنمو 2%.

ووصلت الأرصدة النقدية إلى 54.9 مليار درهم «15 مليار دولار»، بنمو 10% مقارنة مع 31 مارس 2025.

وحققت «دناتا» أرباحاً قياسية قبل احتساب الضرائب بلغت 1.6 مليار درهم «437 مليون دولار»، بنمو 2%، مع هامش أرباح قبل الضرائب بلغ 6.8%، وإيرادات قياسية بلغت 23.6 مليار درهم «6.4 مليار دولار»، بنمو 12%، فيما نمت الأرصدة النقدية 28% إلى 4.7 مليار درهم «1.3 مليار دولار».

وأعلنت مجموعة الإمارات توزيع 3.5 مليار درهم، حصة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، المالكة لمجموعة الإمارات.

وشهدت السنة المالية الحالية تطبيق زيادة في معدل ضريبة الشركات في دولة الإمارات على المجموعة، من 9% إلى 15%، وذلك في ضوء اعتماد القواعد الضريبية الدولية المعروفة بالركيزة الثانية. وبعد احتساب الضريبة، بلغ صافي أرباح المجموعة 21.0 مليار درهم «5.7 مليار دولار»، مسجلة نمواً بنسبة 3% مقارنة بالسنة المالية 2024 - 2025.

نتائج استثنائية

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إن هذه النتائج الاستثنائية التي تحققت رغم التحديات الكبيرة التي شهدها الشهر الأخير من سنتنا المالية، تعكس متانة نموذج أعمال مجموعة الإمارات وقدرته على التكيّف، وهو نموذج يرتكز على السلامة والتميّز والابتكار، ويستند إلى كفاءة كوادرنا وقوة شراكاتنا، كما يجسِّد هذا الأداء الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والدعم والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية.

ونمت السعة التشغيلية الإجمالية لطيران الإمارات من الركاب والشحن، 1% إلى 60.6 مليار طن كيلومتري متاح بنهاية السنة المالية 2025 - 2026. وخلال معرض دبي للطيران 2025، أعلنت طيران الإمارات استثمارات إضافية في أسطولها بقيمة 41.4 مليار دولار وفق الأسعار المعلنة.

أداء إيجابي

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «إنه خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من السنة المالية 2025 - 2026، جاءت المؤشرات العامة لأداء المجموعة إيجابية للغاية، حيث أسهم الطلب القوي على منتجاتنا وخدماتنا في دفع نمو الإيرادات، كما واصلنا تحقيق هوامش ربحية صحية بفضل استثماراتنا المستمرة في تطوير منتجاتنا، وتمكين كوادرنا، وتعزيز قدراتنا التقنية، وترسيخ حضور علامتنا، وقد واصلنا، شهراً بعد شهر، تجاوز مستهدفاتنا التشغيلية».

وأضاف أنه على خلفية التطورات الإقليمية، شهدت حركة الطيران التجاري العالمية، لا سيما في منطقة الخليج، اضطرابات واسعة، بما في ذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة، واستجابت طيران الإمارات ودناتا على وجه السرعة، من خلال تسخير مواردهما لدعم كوادرهما وعملائهما المتأثرين، وحماية أصولهما، وضمان استمرارية عملياتهما بكفاءة عالية.

وأضاف: «نحن محظوظون بدبي، التي أرست عبر استثماراتها في البنية التحتية عالمية المستوى، وبفضل منظومة طيران متكاملة ومترابطة، أسساً راسخة مكّنت الجهات المعنية من تأمين ممرات جوية آمنة للرحلات التجارية بكفاءة وسرعة».

الإمارات للشحن

حققت «الإمارات للشحن الجوي» أداءً استثنائياً خلال السنة المالية، حيث نقلت 2.4 مليون طن من البضائع حول العالم، بنمو قدره 3% مقارنة بالعام السابق.

كما أسهم تسلّم 5 طائرات شحن جديدة من طراز بوينج 777 خلال العام في رفع السعة التشغيلية لأسطول الشحن بنسبة 13%.

وسجّلت «الإمارات للشحن الجوي» إيرادات قوية بلغت 16.2 مليار درهم، ما يمثل 12% من إجمالي إيرادات طيران الإمارات.

وعلى مستوى شركات ومشاريع مجموعة الإمارات، حققت كل من «الإمارات لتموين الطائرات» و«إم إم آي/الإمارات للترفيه والتجزئة» مساهمات ملحوظة خلال السنة المالية 2025 - 2026.