الذكاء الاصطناعي «غروك» يتوقع سعر الريبل إذا استبدلت البنوك نظام SWIFT بشبكة Ripple

نشرت منصة The Crypto Basic في 8 مايو تحليلًا أجرته أداة الذكاء الاصطناعي «غروك»، يتناول سيناريو استخدام البنوك الكبرى لعملة الريبل بدلًا من نظام سويفت لتنفيذ المدفوعات العالمية على مدار الساعة.

ووفقًا للتحليل، قد يتراوح سعر الريبل بين 5 دولارات و243 دولارًا، اعتمادًا على حجم التبني وسرعة دوران العملة في المعاملات.

وأشار «غروك» إلى أن الريبل قد تعالج ما يصل إلى 150 تريليون دولار سنويًا إذا اعتمدتها البنوك الكبرى في التحويلات العالمية الفورية.

وطرح التحليل سيناريوهين رئيسيين:

في حال معالجة 30 تريليون دولار سنويًا، وهو سيناريو أكثر تحفظًا يعكس انتقالًا جزئيًا من نظام سويفت، قد يتراوح سعر الريبل بين 5 و49 دولارًا.

أما في حال معالجة 150 تريليون دولار سنويًا، بما يعكس استبدالًا واسع النطاق لسويفت، فقد يتراوح السعر بين 24 و243 دولارًا.



وأوضح التحليل أن سرعة التسوية وانخفاض الرسوم يمثلان أبرز مزايا الريبل للاستخدام المؤسسي، إذ يمكنها تنفيذ التحويلات خلال ثوانٍ مقارنة بالأيام التي يتطلبها نظام سويفت التقليدي.

وأضاف التقرير أن تسعير الريبل في هذا السيناريو يعتمد على الاستخدام الفعلي وكفاءة السيولة، وليس على مفهوم «مخزن القيمة» كما هو الحال مع بيتكوين.

تقييم توقعات «غروك» لسعر ريبل

رغم أن توقعات الذكاء الاصطناعي تبدو شديدة التفاؤل، فإن المنطق الأساسي وراءها يظل قابلًا للنقاش، إذ يفترض النموذج أن ريبل ستستحوذ على حصة مؤثرة من سوق المدفوعات العالمية عبر الحدود الذي تهيمن عليه حاليًا شبكة سويفت.

ويبقى عامل التبني المؤسسي هو العنصر الحاسم، حيث إن الوصول حتى إلى الحد الأدنى من التوقعات يتطلب اعتمادًا واسع النطاق من البنوك الكبرى.

وتعزز عدة عوامل السيناريو الإيجابي حاليًا، من بينها تحسن الوضوح التنظيمي، وإطلاق صناديق استثمار متداولة مرتبطة بالعملات المشفرة، إضافة إلى تنامي اهتمام المؤسسات بتقنيات التسوية القائمة على البلوك تشين.

ومع ذلك، تبقى هذه التوقعات سيناريوهات طويلة الأجل، بينما سيعتمد الأداء الفعلي للعملة على حجم التبني والسيولة واندماجها في النظام المصرفي العالمي.

انخفاض تحويلات الحيتان إلى أدنى مستوى في أربع سنوات

وأظهرت بيانات البلوك تشين الصادرة عن منصة CryptoQuant أن تحويلات كبار المستثمرين «الحيتان» من عملة الريبل إلى منصات التداول تراجعت إلى 736 مليون ريبل ، وهو أدنى مستوى في أربع سنوات.

ويمثل هذا انخفاضًا حادًا مقارنة بمستوى 2.6 مليار الريبل المسجل في مارس، ما يشير إلى أن كبار المستثمرين لا يقومون حاليًا بتحويل أرصدتهم للبيع، وهو ما يعكس تراجع الضغوط البيعية على المدى القريب.