شكرا لقرائتكم خبر عن إس آند بي 500 وناسداك يسجلان مستويات قياسية بدعم أسهم الذكاء الاصطناعي والتفاؤل بنتائج الأعمال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل مؤشرا إس آند بي 500 وناسداك مستويات قياسية جديدة يوم الجمعة، مدعومين بمكاسب أسهم مرتبطة بالذكاء الاصطناعي مثل إنفيديا وسانديسك، إلى جانب بيانات وظائف أمريكية أقوى من المتوقع عززت الثقة بمرونة سوق العمل.

وارتفع سهم إنفيديا بنسبة 1.8%، فيما قفزت أسهم شركتي مايكرون تكنولوجي وسانديسك، المتخصصتين في رقائق الذاكرة والتخزين، بأكثر من 15% لكل منهما، مدفوعة بالطلب القوي الناتج عن التوسع السريع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

كما صعد مؤشر أشباه الموصلات في مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات، لترتفع مكاسبه منذ بداية الربع الثاني إلى 55%.

ووصل مؤشرا «إس آند بي 500» و«ناسداك» إلى مستويات قياسية هذا الأسبوع مع تركيز المستثمرين على النتائج المالية القوية للشركات الأمريكية، متجاهلين المخاوف من أن ارتفاع أسعار النفط المرتبط بالصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى زيادة التضخم.

ووفقًا لبيانات مؤسسة LSEG، تتجه أرباح شركات مؤشر «إس آند بي 500» في الربع الأول للنمو بنحو 29% على أساس سنوي، مع مساهمة كبيرة من شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة في «وول ستريت».

وقال روب ويليامز، كبير استراتيجيي الاستثمار لدى سيج أدفايزوري سيرفيسز في مدينة أوستن: «يبدو أن هذا الاقتصاد من الصعب تقويضه. إنها قصة الإنتاجية والإنفاق وتأثير ثروة المستهلك والأرباح».

وأظهرت البيانات الاقتصادية أن التوظيف في الولايات المتحدة ارتفع بأكثر من المتوقع خلال أبريل، بينما استقر معدل البطالة عند 4.3%، ما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير لبعض الوقت.

ويتوقع المتعاملون أن يحافظ البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75% حتى نهاية العام.

وارتفع مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.84% ليغلق عند 7398.93 نقطة، بينما قفز مؤشر «ناسداك» بنسبة 1.71% إلى 26247.08 نقطة، في حين صعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة طفيفة بلغت 0.02% إلى 49609.16 نقطة.

كما قفز مؤشر التكنولوجيا ضمن «إس آند بي 500» بنسبة 2.7%، بينما تراجع مؤشر قطاع المرافق بنسبة 0.9%.

وسجل كل من «إس آند بي 500» و«ناسداك» سادس أسبوع متتالٍ من المكاسب، وهي أطول سلسلة ارتفاع أسبوعية منذ أكتوبر 2024، بينما حقق «داو جونز» ثاني مكسب أسبوعي متتالٍ.

وبذلك ترتفع مكاسب «إس آند بي 500» منذ بداية 2026 إلى 8%، بينما صعد «ناسداك» بنسبة 13%.

وساعد التفاؤل بنتائج الأعمال المستثمرين على تجاهل الهجمات الجديدة المتبادلة بين القوات الأمريكية والإيرانية في الخليج.

في المقابل، ارتفع خام برنت فوق 100 دولار للبرميل مع تراجع الآمال بالتوصل سريعًا إلى حل للصراع في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز تدريجيًا، وهو ممر رئيسي لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال.

وقالت الولايات المتحدة إنها تتوقع ردًا من طهران على أحدث مقترحاتها في وقت لاحق من الجمعة.

ومن بين 440 شركة ضمن مؤشر «إس آند بي 500» أعلنت نتائجها حتى الآن، تجاوزت 83% توقعات الأرباح، مقارنة بمتوسط تاريخي طويل الأجل يبلغ نحو 67%، بحسب بيانات LSEG.

ورغم ذلك، شهدت السوق بعض النتائج المخيبة للآمال، إذ هبط سهم كلاودفلير بنسبة 24% بعدما أعلنت شركة الخدمات السحابية خفض نحو 20% من قوتها العاملة وتوقعت إيرادات للربع الثاني أقل قليلًا من تقديرات السوق.

كما تراجع سهم تريد ديسك بنسبة 1.8% بعد توقعات ضعيفة للإيرادات، فيما هبط سهم كور ويف بنسبة 11.4% بعد رفع الحد الأدنى لتوقعات الإنفاق الرأسمالي السنوي بسبب ارتفاع تكاليف المكونات.

وانخفض سهم منصة السفر الإلكترونية إكسبيديا بنسبة 9% بعدما حذرت من أن الصراع في الشرق الأوسط يؤثر سلبًا على الطلب.

وتفوقت الأسهم المتراجعة على المرتفعة داخل مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 1.4 إلى 1.

وسجل المؤشر 28 مستوى مرتفعًا جديدًا مقابل 30 مستوى منخفضًا جديدًا، بينما سجل «ناسداك» 134 قمة جديدة و119 قاعًا جديدًا.

وبلغ حجم التداول في البورصات الأمريكية نحو 17.2 مليار سهم، مقارنة بمتوسط 17.6 مليار سهم خلال آخر 20 جلسة تداول.