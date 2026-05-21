الدولار يرتفع بشكل طفيف لكنه يبقى دون أعلى مستوى في ستة أسابيع مع تنامي الآمال باتفاق مع إيران

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يبتعد عن ذروة 6 أسابيع مقابل سلة من العملات

•ترامب: الولايات المتحدة في المراحل النهائية من المحادثات مع إيران

•الأسواق في انتظار المزيد من الأدلة حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية



ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل التحرك في المنطقة الإيجابية لليوم الثاني على التوالي ،مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى في نحو شهرين ،وبدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ،وسط تزايد آمال التوصل لاتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.



زادت احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية مرة واحدة على الأقل هذا العام ،خاصة بعد صدور محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي،والذي أظهر أن الأعضاء منفتحون على رفع سعر الفائدة.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.65% إلى (4,570.93$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,542.23$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,512.06$).



•عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 1.4% ،بعدما سجلت في وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى في شهرين عند 4,453.60 دولارًا للأونصة.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.1% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مبتعدًا عن المستويات الأعلى في شهر ونصف ،عاكسًا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،تتراجع مستويات العملة الأمريكية وسط تزايد الآمال حول اقتراب واشنطن من التوصل إلى اتفاق مع طهران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.



مستجدات المحادثات الأمريكية الإيرانية

•ترامب: الولايات المتحدة في المراحل النهائية من المحادثات مع إيران.

•ترامب يقول إنه مستعد للانتظار بضعة أيام للحصول على "الإجابة الصحيحة" بشأن اتفاق السلام مع إيران.

•أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية رسمياً أنها تدرس حالياً الرد والمقترحات الأخيرة التي تسلمتها من واشنطن عبر الوسيط الباكستاني.

•مصادر :ستُعقد جولة جديدة من مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد بعد موسم الحج.

•قد يزور قائد الجيش الباكستاني إيران اليوم الخميس للإعلان عن الصيغة النهائية لنص الاتفاق.



الفائدة الأمريكية

•أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في أبريل أن غالبية صانعي السياسات يرون أن "بعض التشديد في السياسة النقدية قد يصبح مناسبًا" إذا استمر التضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ 2%.

•كيفن وارش يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة.

•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ تُسعّر الأسواق حاليًا احتمالًا بنسبة 40% لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر، بعد أن كان الاحتمال يزيد قليلًا عن 16% في بداية مايو.

•وتسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع يونيو مستقر حاليًا عند 99%، وتسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس عند 1%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى متابعة تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



توقعات حول أداء الذهب

قال"كلفن وونج"محلل السوق لمنطقة أسيا والمحيط الهادئ فى شركة اواندا : تحسنت المعنويات "بعد تصريحات ترامب التي ذكر فيها أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من المراحل النهائية لاتفاق السلام.



وأضاف وونج: لا يزال الاتجاه العام لعائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات منذ بداية مارس في مرحلة صعودية متوسطة الأجل. لذا، قد لا يكون المضاربون على ارتفاع أسعار الذهب متحمسين جدًا لرفع الأسعار في هذه المرحلة.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،ظلت يوم الأربعاء بدون أي تغيير يذكر،ليستمر الإجمالي عند 1,036.85 طن متري،والذي يعد أدنى مستوى فى أسبوع.



نظرة فنية

