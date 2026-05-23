وول ستريت ترتفع وداو جونز يسجل مستوى إغلاق قياسي مع تحسن المعنويات بفعل آمال الشرق الأوسط

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تم تأجيل تحديث “غلامستر دام” الخاص بشبكة الإيثريوم إلى الربع الثالث من عام 2026، بينما يتداول الإيثريوم (إيثريوم) منخفضًا بنسبة 55% عن أعلى مستوى تاريخي له، في الوقت الذي ما يزال فيه أكبر تحديث للشبكة منذ سنوات قيد الاختبار.

تتولى شبكات الطبقة الثانية معالجة 95% من المعاملات اليوم، ما يخفض رسوم الشبكة الرئيسية إلى 0.01 دولار، لكنه في المقابل يقلل من القيمة العائدة لمُلاك الإيثريوم.

تأجيل تحديث “غلامستر دام” ومسار سعر الإيثريوم

أكدت مؤسسة الإيثريوم أن التحديث الصلب “غلامستر دام” تم تأجيله من يونيو إلى الربع الثالث من عام 2026، وفقًا لموقع “كوين ماركت كاب”.

ويهدف التحديث إلى رفع حد الغاز من 60 مليونًا إلى 200 مليون، واستهداف قدرة معالجة تصل إلى 10 آلاف معاملة في الثانية.

وذكرت منصة “بيجت” أن التأجيل جاء بعد انتهاء اختبار “سولدوجن” في 2 مايو، حيث وصفت المؤسسة التحديث بأنه أولوية قصيرة الأجل.

ويتداول الإيثريوم قرب مستوى 2090 دولارًا، منخفضًا بنسبة 55% من أعلى مستوى له في أغسطس 2025 عند 4946 دولارًا، ولم يظهر السوق أي استجابة قوية لجدول التحديث الجديد.

توقعات سعر الإيثريوم

يتداول الإيثريوم قرب 2090 دولارًا بعد انخفاضه 55% عن أعلى مستوى تاريخي له في أغسطس 2025 عند 4946 دولارًا.

ولا يزال تحديث “غلامستر دام” غير مسعّر بالكامل في السوق، وقد يشكل إطلاقه في الربع الثالث محفزًا لتعافي السعر.

وتتراوح توقعات المحللين لنهاية العام بين:

سيتي: 3175 دولارًا

ستاندرد تشارترد: 7500 دولار

فندسترات: 4500 دولار (سيناريو أساسي)



ويُعد مستوى 2420 دولارًا مستوى مقاومة رئيسيًا، حيث إن استعادته قد تشير إلى انتهاء الهبوط دون 2350 دولارًا.

أما في حال الهبوط دون 2075 دولارًا، فقد يفتح ذلك الطريق نحو 1800 دولار.

وشهدت صناديق الإيثريوم الفورية التابعة لـ “بلاك روك” و“غرايسكيل” تدفقات إيجابية لمدة 19 يومًا متتاليًا في أوائل 2026، لكن السعر ما زال أقل من معظم التوقعات، ما يشير إلى أن التعافي يحتاج محفزات إضافية.