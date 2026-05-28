مؤشرات وول ستريت تسجل مستويات قياسية عند الإغلاق مع توقف مؤقت في موجة الذكاء الاصطناعي

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حامت أسعار البيتكوين قرب مستوى 75 ألف دولار يوم الأربعاء، مع تراجع حدة التقلبات وترقب المتداولين لقدرة منطقة الدعم الحالية على الصمود.

وتم تداول البيتكوين قرب 74,834 دولارًا بعد انخفاضها بنسبة 2.02% خلال 24 ساعة، مع تحركها بين 74,708 و76,140 دولارًا خلال الجلسة. ووفقًا لبيانات موقع crypto.news، فقدت السوق جزءًا من الدعم الذي وفرته عمليات الشراء المؤسسية المنتظمة في وقت سابق من العام. ويركز المتداولون الآن على ما إذا كان مستوى 74,662 دولارًا قادرًا على العمل كدعم قصير الأجل، إذ إن الإغلاق اليومي دون هذا المستوى قد يدفع بيتكوين نحو 73 ألف دولار.

بيتكوين تقترب من 75 ألف دولار مع انحسار التقلبات

جاء تراجع بيتكوين بعد إعادة تموضع في السوق عقب فشل العملة في الحفاظ على منطقة أوائل 80 ألف دولار. وأصبحت تلك المنطقة صعبة الدفاع مع تباطؤ الطلب الفوري وتراجع هوامش أرباح المستثمرين قصيري الأجل.

وكشف تحديث حديث صادر عن منصة “Glassnode” أن بيتكوين لا تزال تتمتع بمرونة هيكلية، لكن الطلب الفوري تراجع بشكل واضح. كما تحول متوسط تكلفة الشراء خلال 30 يومًا قرب 78,200 دولار إلى مستوى مقاومة علوي قد يحد من أي محاولات للتعافي.

في الوقت نفسه، فقدت صناديق البيتكوين المتداولة الفورية في الولايات المتحدة جزءًا من زخمها بعد الدعم القوي الذي قدمه المستثمرون المؤسسيون في وقت سابق. وأظهرت بيانات “Glassnode” أن التغير في حيازات صناديق ETF الفورية خلال 30 يومًا استقر في الأسابيع الأخيرة، ما أضعف أحد أهم مصادر الطلب التي ساعدت بيتكوين على التعافي خلال الربع الحالي.

كما تزامن تراجع البيتكوين مع متابعة المتداولين لتقارير عن عملية بيع كبيرة في صندوق “IBIT”، وهو ما ضغط على المعنويات، رغم أن ضعف السوق الحالي لا يرتبط بحدث واحد فقط، بل يشمل أيضًا تدفقات خروج من صناديق الاستثمار، وضعف الطلب الفوري، والحذر المرتبط بالاقتصاد الكلي.

ضغوط صناديق الاستثمار وضعف الطلب الفوري يثقلان البيتكوين

أصبحت التقلبات في بيتكوين عاملًا محوريًا مع اقتراب السوق من منطقة سيولة مهمة. ويراقب المتداولون مستوى الدعم عند 74,662 دولارًا بعد كسر العملة لقناتها الصاعدة، حيث إن الإغلاق اليومي دون هذا المستوى قد يفتح الباب أمام هبوط نحو 73 ألف دولار.

أما مستوى 76,327 دولارًا فقد تحول إلى مقاومة قصيرة الأجل، وقد يدعم اختراقه ارتدادًا مؤقتًا، خصوصًا مع اقتراب مؤشر القوة النسبية RSI من مناطق التشبع البيعي. لكن ضعف الطلب الفوري يحد من فرص أي تعافٍ مستدام ما لم تستقر تدفقات صناديق ETF.

كما ساهمت الظروف الاقتصادية الكلية في زيادة حذر المستثمرين، إذ أدى ارتفاع عوائد السندات، والمخاوف التضخمية، والتوترات الجيوسياسية إلى تراجع الإقبال على الأصول عالية المخاطر. ويشير الارتباط الأخير بين بيتكوين والذهب إلى أن تحركات السوق أصبحت مدفوعة أكثر بالعوامل الاقتصادية العامة بدلًا من العوامل الخاصة بسوق العملات المشفرة.

ورغم أن أنباء التهدئة المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران دعمت أسواق الأسهم، فإن بيتكوين لم تستفد من ذلك، بل اقتربت تحركاتها أكثر من السلع الأولية، مع تراجع أسعار النفط بفعل الآمال بإعادة فتح مضيق هرمز، ما أبقى تركيز المتداولين منصبًا على مناطق السيولة أسفل الأسعار الحالية.

المتداولون يراقبون سيولة 74 ألف دولار مع تباطؤ الزخم

وقال المتداول “Daan Crypto Trades” في منشور على منصة “إكس” بتاريخ 27 مايو: “بيتكوين غير حاسمة بشأن ما إذا كانت ستلحق بالأسهم أم بالسلع اليوم.”

ويعكس هذا التعليق حالة الانقسام في الأسواق، بعدما فشلت العملات المشفرة في مواكبة انتعاش الأسهم بشكل كامل.

ولا يزال بعض المتداولين يتبنون نظرة سلبية طالما بقيت بيتكوين دون مستويات المقاومة قصيرة الأجل، بينما يرى آخرون أن الاتجاه العام قد يظل إيجابيًا إذا حافظ السعر على التداول فوق خط الاتجاه ومستويات الدعم الأفقية. ويكشف هذا الانقسام عن سوق تفتقر إلى قناعة واضحة بشأن الاتجاه المقبل.

كما تضيف بيانات عقود الخيارات مزيدًا من الحذر، إذ تُظهر بيانات “Glassnode” استمرار انخفاض التقلبات المحققة، بالتزامن مع عودة الطلب على أدوات الحماية من الهبوط، وهو ما قد يُبقي تدفقات التحوط نشطة إذا اقتربت بيتكوين من مناطق “الغاما السلبية” قرب 75 ألف دولار.

وقد تبقى تقلبات البيتكوين محدودة إذا حافظت مستويات الدعم على تماسكها وتراجعت تدفقات الخروج من صناديق الاستثمار المتداولة، لكن السعر لا يزال بحاجة إلى طلب أقوى في السوق الفورية لتجاوز مجرد ارتداد قصير الأجل. وحتى ذلك الحين، سيواصل المتداولون مراقبة مستوى الدعم عند 74,662 دولارًا والمقاومة عند 76,327 دولارًا باعتبارهما المستويين الرئيسيين على المدى القريب.