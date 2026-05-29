تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 29-05-2026

عاود سعر عملة مونيرو كوين (XMRUSD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما تمكن السعر من تعويض جزء من خسائره السابقة، ونجح في تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ليستسلم من جديد للضغوط السلبية المحيطة به، أول تلك الضغوط استمرار تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يمثل مقاومة ديناميكية تحول دون فرص تعافي السعر بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 375.00$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 344.00$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط