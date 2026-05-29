تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 29-05-2026

قفز سعر البتكوين (BTCUSD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليعوض السعر بتلك المكاسب جميع خسائره لهذا اليوم، ولكن بالرغم من ذلك يظل السعر مستقراً دون المقاومة المهمة 74,000$، مع وجود ضغط سلبي وديناميكي ناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، وتحركات السعر بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ما يهدد أي محاولات تعافي سريع للسعر في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.