سعر اليورو مقابل الين يقدم تداولات ضعيفة-توقعات اليوم 4-6-2026

أدى افتقار سعر البلاتين المستمر للعزم الإيجابي لتشكيل موجات تصحيحية جديدة لنلاحظ مهاجمته بذلك للدعم المستقر عند 1865.00$ محاولا الثبات أعلاه بهدف تأكيد تمسكه بالسيناريو الصاعد واندفاعه نحو 1885.00$.

الثبات المتكرر فوق الدعم الحالي سيزيد فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي ليمكنه ذلك من تسجيل بعض المكاسب باندفاعه نحو 1955.0$ وصولا للمتوسط المتحرك 55 المستقر قرب 1990.00$, أما تعرض السعر لضغوط سلبية واستقراره دون الدعم الحالي سيجبره ذلك على تكبد خسائر إضافية بانجذابه نحو 1810.00$ و1770.00$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1865.00$ و 1990.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم