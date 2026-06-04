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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو مقابل الين يقدم تداولات ضعيفة-توقعات اليوم 4-6-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-06-04 05:24AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
أدى افتقار سعر البلاتين المستمر للعزم الإيجابي لتشكيل موجات تصحيحية جديدة لنلاحظ مهاجمته بذلك للدعم المستقر عند 1865.00$ محاولا الثبات أعلاه بهدف تأكيد تمسكه بالسيناريو الصاعد واندفاعه نحو 1885.00$.
الثبات المتكرر فوق الدعم الحالي سيزيد فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي ليمكنه ذلك من تسجيل بعض المكاسب باندفاعه نحو 1955.0$ وصولا للمتوسط المتحرك 55 المستقر قرب 1990.00$, أما تعرض السعر لضغوط سلبية واستقراره دون الدعم الحالي سيجبره ذلك على تكبد خسائر إضافية بانجذابه نحو 1810.00$ و1770.00$ على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 1865.00$ و 1990.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم