الاقتصاد

سعر اليورو مقابل الين يقدم تداولات ضعيفة-توقعات اليوم 4-6-2026

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  • سعر اليورو مقابل الين يقدم تداولات ضعيفة-توقعات اليوم 4-6-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-04 05:24AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

أدى افتقار سعر البلاتين المستمر للعزم الإيجابي لتشكيل موجات تصحيحية جديدة لنلاحظ مهاجمته بذلك للدعم المستقر عند 1865.00$ محاولا الثبات أعلاه بهدف تأكيد تمسكه بالسيناريو الصاعد واندفاعه نحو 1885.00$.

 

الثبات المتكرر فوق الدعم الحالي سيزيد فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي ليمكنه ذلك من تسجيل بعض المكاسب باندفاعه نحو 1955.0$ وصولا للمتوسط المتحرك 55 المستقر قرب 1990.00$, أما تعرض السعر لضغوط سلبية واستقراره دون الدعم الحالي سيجبره ذلك على تكبد خسائر إضافية بانجذابه نحو 1810.00$ و1770.00$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1865.00$ و 1990.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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