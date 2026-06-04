سعر الغاز الطبيعي يتمسك بالإيجابية -توقعات اليوم 4-6-2026

استسلم سعر المؤشر يوم أمس لثبات المقاومة الممتدة نحو 51425 ليجبره ذلك على تأجيل الهجوم الصاعد وتفعيل محاولات جني الأرباح لنلاحظ تشكيله لموجات تصحيحية قوية مستهدفا بذلك لمستوى الدعم الأولي المستقر عند 50770 وليستقر بقربه.

يعتمد السيناريو الحالي على قوة الدعم الحالي لنتوقع بثباته تجديد السعر للمحاولات الصاعدة ليحاول الوصول أولا نحو 50955 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 51120 و51200 على التوالي, أما كسر الدعم والثبات أدناه سيزيد ذلك من فعالية المسار التصحيحي الهابط ليضطر السعر لتكبد المزيد من الخسائر بتسلله نحو 50640 و50500 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 50700 و 51120

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم