تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 04-06-2026

شكّل سعر المؤشر بتداولات يوم أمس بعض الموجات التصحيحية الهابطة محاولا بذلك الضغط على مستوى الدعم الإضافي المستقر عند 24750.00 متأثرا بهبوط مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 .

نشير إلى أن استمرار تعرض السعر للضغوط السلبية وبتذبذبه حاليا دون الدعم المذكور سابقا, فإن ذلك سيزيد من فعالية المسار التصحيحي الهابط للفترة القريبة لنتوقع تسلل السعر قريبا نحو 24475.00 و24320.00 على التوالي, أما استعادة المسار الصاعد فإن ذلك يتطلب من السعر تقديمه لإغلاق إيجابي فوق مستوى 25020.00 ليعزز فرص تسجيله لمكاسب جديدة خلال الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 27320.00 و 24890.00

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي