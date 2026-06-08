سعر سهم ألفابيت (GOOG) يحاول استعادة تعافيه – توقعات اليوم – 08-06-2026

تعرض سعر سهم شركة برودكوم BROADCOM (AVGO) للسقوط الحر خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليتخطى بانخفاضه الأخير دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعرضه للضغط السلبي والذي سيؤثر على تحركاته القادمة، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، كل هذا يأتي ضمن إطار محاولات السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون المقاومة 426.50$، ليستهفد مستوى الدعم 353.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط