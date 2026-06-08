سعر الفضة يعمق من خسائره – توقعات اليوم – 08-06-2026

واصل سعر الفضة (SILVER) تراجعه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً باستمرار الضغوط السلبية الناتجة عن تداوله دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يعزز من استقرار الاتجاه الرئيسي الهابط وسيطرته على المدى القصير، كما يواصل السعر التحرك بمحاذاة خط ميل هابط يدعم هذا المسار، ما يبقي النظرة الفنية السلبية هي المسيطرة في الوقت الراهن.

ورغم ذلك بدأت بعض المؤشرات الفنية في إظهار تقاطع إيجابي، بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وقد يسهم هذا في الحد من وتيرة الخسائر المقبلة، مع إمكانية ظهور ارتدادات صعودية حذرة أو تحركات عرضية متذبذبة خلال المدى اللحظي، قبل أن تتضح الوجهة التالية للسعر بشكل أكبر.