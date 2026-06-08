الاقتصاد

سعر الفضة يعمق من خسائره – توقعات اليوم – 08-06-2026

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سعر الفضة يعمق من خسائره – توقعات اليوم – 08-06-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-06-08 01:14AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر الفضة (SILVER) تراجعه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً باستمرار الضغوط السلبية الناتجة عن تداوله دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يعزز من استقرار الاتجاه الرئيسي الهابط وسيطرته على المدى القصير، كما يواصل السعر التحرك بمحاذاة خط ميل هابط يدعم هذا المسار، ما يبقي النظرة الفنية السلبية هي المسيطرة في الوقت الراهن.

 

ورغم ذلك بدأت بعض المؤشرات الفنية في إظهار تقاطع إيجابي، بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وقد يسهم هذا في الحد من وتيرة الخسائر المقبلة، مع إمكانية ظهور ارتدادات صعودية حذرة أو تحركات عرضية متذبذبة خلال المدى اللحظي، قبل أن تتضح الوجهة التالية للسعر بشكل أكبر.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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