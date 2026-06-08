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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الفرنك يحلق عالياً – توقعات اليوم – 08-06-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-06-08 02:17AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
يستقر سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) على مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستقر أعلى مستوى المقاومة 1.3940، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يوفر قاعدة دعم تعزز من فرص تمديد الزوج لمكاسبه، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب الزوج القادمة.