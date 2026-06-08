الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الفرنك يحلق عالياً – توقعات اليوم – 08-06-2026

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  • سعر الدولار مقابل الفرنك يحلق عالياً – توقعات اليوم – 08-06-2026 1/2
  • سعر الدولار مقابل الفرنك يحلق عالياً – توقعات اليوم – 08-06-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-08 02:17AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يستقر سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) على مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستقر أعلى مستوى المقاومة 1.3940، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يوفر قاعدة دعم تعزز من فرص تمديد الزوج لمكاسبه، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب الزوج القادمة.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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