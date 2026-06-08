سعر اليورو مقابل الدولار يبدأ بتصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 08-06-2026

تقدم سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بشكل طفيف خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة لتعويض جزء من الخسائر التي تكبدها مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي، ويأتي هذا التحسن بالتزامن مع سعي الزوج إلى استعادة بعض الزخم الإيجابي، بعد فترة من الضغوط البيعية التي أثرت على أدائه خلال تحركاته السابقة.

كما بدأت مؤشرات القوة النسبية في إظهار بوادر تحسن مع ظهور تقاطع إيجابي عقب وصولها إلى مناطق تشبع بيعي واضحة، وهو ما يدعم محاولات الارتداد الحالية، ومع ذلك لا تزال الضغوط السلبية قائمة نتيجة استمرار تداول الزوج دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الأمر الذي يعزز من هيمنة الاتجاه الهابط على المدى القصير ويحد من فرص تحقيق تعافي حقيقي في الوقت الراهن.