سعر النفط الخام يشهد مكاسب قوية حذرة – توقعات اليوم – 08-06-2026

قفز سعر النفط الخام (Crude Oil) صعوداً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة بعدما نجح في التماسك أعلى مستوى الدعم 88.70$، وهو ما وفر للسعر دفعة إيجابية ساعدته على تحقيق مكاسب ملحوظة وتقليص جزء من خسائره السابقة، كما استفاد النفط من تحسن مؤشرات القوة النسبية التي بدأت في إرسال إشارات إيجابية بعد فترة من التشبع البيعي، ما عزز من الزخم الشرائي ودعم هذا الارتداد الصاعد.

ورغم هذه المكاسب لا تزال الصورة الفنية العامة تواجه بعض التحديات، إذ يستمر السعر في التداول دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، كما يظل الاتجاه الهابط مسيطراً على المدى القصير مع تحرك السعر بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ما يجعل الارتفاعات الحالية أقرب إلى محاولات تعافٍ مؤقتة ما لم يتمكن النفط من تجاوز مستويات مقاومة فنية مهمة خلال الفترة المقبلة.