سعر البتكوين (BTCUSD) يحاول تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط – توقعات اليوم – 08-06-2026

صعد سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة لتصحيح خسائره السابقة والتخفيف من حدة الاتجاه الهابط المسيطر على المدى القصير، ويعكس هذا الارتفاع سعي السعر إلى استعادة بعض الزخم الإيجابي بعد موجة من الضغوط البيعية التي أثرت على أدائه خلال الفترة الماضية.

ورغم هذه المكاسب الأخيرة لا تزال الصورة الفنية تميل إلى السلبية، إذ يستمر البتكوين في التداول دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يشكل مقاومة ديناميكية تحد من فرص التعافي الكامل على المدى القريب، كما تتزامن هذه التحركات مع توارد إشارات سلبية من مؤشرات القوة النسبية بعد وصولها إلى مناطق تشبع شرائي مرتفعة، ما يشير إلى احتمال تراجع الزخم الصاعد ويعزز من استمرار الضغوط على السعر خلال الفترة المقبلة.