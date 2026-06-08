الاقتصاد

سعر الذهب يحاول تعويض بعضاً من خسائره - توقعات اليوم – 08-06-2026

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سعر الذهب يحاول تعويض بعضاً من خسائره - توقعات اليوم – 08-06-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-06-08 01:08AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

شهد سعر الذهب (GOLD) تداولات إيجابية متذبذبة خلال الفترة اللحظية الأخيرة، في محاولة لتعويض جزء من الخسائر التي تكبدها سابقاً، حيث يسعى السعر إلى استعادة بعض الزخم الإيجابي وتحسين أدائه بعد موجة من الضغوط البيعية التي سيطرت على تحركاته في الآونة الأخيرة.

 

وجاء هذا التحسن بالتزامن مع بدء ظهور تقاطع إيجابي على مؤشرات القوة النسبية عقب فترة من التشبع البيعي، ما يعكس تحسناً نسبياً في الزخم الفني، ومع ذلك لا تزال الضغوط السلبية قائمة نتيجة استمرار تداول الذهب دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، إلى جانب هيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، وهو ما يحد من فرص التعافي الكامل ويجعل الارتفاعات الحالية أقرب إلى محاولات تصحيحية ما لم تتعزز بإشارات فنية أقوى خلال الفترة المقبلة.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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