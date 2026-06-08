سعر الذهب يحاول تعويض بعضاً من خسائره - توقعات اليوم – 08-06-2026

شهد سعر الذهب (GOLD) تداولات إيجابية متذبذبة خلال الفترة اللحظية الأخيرة، في محاولة لتعويض جزء من الخسائر التي تكبدها سابقاً، حيث يسعى السعر إلى استعادة بعض الزخم الإيجابي وتحسين أدائه بعد موجة من الضغوط البيعية التي سيطرت على تحركاته في الآونة الأخيرة.

وجاء هذا التحسن بالتزامن مع بدء ظهور تقاطع إيجابي على مؤشرات القوة النسبية عقب فترة من التشبع البيعي، ما يعكس تحسناً نسبياً في الزخم الفني، ومع ذلك لا تزال الضغوط السلبية قائمة نتيجة استمرار تداول الذهب دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، إلى جانب هيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، وهو ما يحد من فرص التعافي الكامل ويجعل الارتفاعات الحالية أقرب إلى محاولات تصحيحية ما لم تتعزز بإشارات فنية أقوى خلال الفترة المقبلة.